123 MILLONES DE PESOS PARA OBRAS PÚBLICAS

El funcionario indicó que en relación a la derogación del decreto que daba cuenta del Fondo Federal Solidario comúnmente conocido como “Fondo de la Soja” hace aproximadamente 30 días, se firmó un decreto complementario donde se repone los fondos que faltaban ejecutar en este contexto durante 2018, realizando una transferencia de 4125 millones de pesos a las provincias y a los municipios.

La modalidad de ejecución de esos fondos, explicó, será de un 50 por ciento para las provincias y el otro 50 por ciento para los municipios, donde para el caso de Jujuy son más de 123 millones lo que completaría los 720 millones que recibía nuestra provincia en concepto por ese fondo. Con esos recursos, se podrán concluir las obras proyectadas para este año.

Continuando, Rotela afirmó que se trata, de una medida complementaria respecto de lo que es el año 2018 y después, dentro de lo que es la sanción del presupuesto, se verá cuáles son las medidas para evitar que se detenga la obra pública.

Finalmente, recordó que, de acuerdo a las exigencias del Fondo Federal Solidario, todas las obras deben ser presentadas mediante un proyecto con su respectiva rendición de cuentas. Municipio o comisión municipal que no tenga presentada la correspondiente rendición de cuentas es bloqueado automáticamente y no recibirá este fondo. Lo mismo ocurre con aquellos municipios que ejecuten esos fondos en gastos corrientes y no en obra pública, concluyó.