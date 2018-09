Eliana Mendoza contra Florencia Peña: “Nada de poliamor, la amante de Ramiro era ella”

Este miércoles en Intrusos Florencia Peña decidió hablar sobre los audios hot filtrados donde se escucha al abogado con una joven salteña.

La actriz explicó que con Ramiro, padre de su hijo Felipe (1), tiene “una relación consensuada y abierta” y remarcó que desde hace años no cree en la monogamia: “Tenemos una relación poliamor“, dijo en diálogo con Moria Casán.

Sin embargo, la jueza del Bailando 2018 sostuvo que “Ramiro se equivocó en la forma de exponernos” pero remarcó que ahora “se da vuelta la página y se sigue. Acá no hay una traición”, sentenció, manteniendo en pie su casamiento.

“No pertenezco a ningún ‘juego perverso’ de poliamor. A mí, el gran varón me decía que la amante era ella (Florencia), no yo”, aseguró Mendoza, además de contar que Ponce de León le decía, según ella, que “no la podía dejar por el bebé”.

“No pertenezco a ningún ‘juego perverso’ de poliamor. A mí, el gran varón me decía que la amante era ella (Florencia), no yo”, aseguró Mendoza, además de contar que Ponce de León le decía, según ella, que “no la podía dejar por el bebé”.

La mujer se describió como una “romántica y con don de gente que creyó ciegamente en lo que mi hombre me decía durante 5 años”.

Eliana considera que el poliamor al que se refiere Florencia es “un juego psicópata” al que ella, dice, nunca fue invitada. Aunque descree de la relación que la actriz explicó tener con su pareja y sostuvo que todo puede tratarse de “una vil maniobra para no dar más vergüenza de la que dio”.

Por último, Mendoza admitió haberse enamorado de Ramiro y se metió con los hijos y la familia del abogado y de Peña: “Estuve enamorada y siento mucho dolor, pero más dolor me provoca el triste papel de los hijos y padres de ésta pareja que hacen una ficción esquizoide de su farsa familiar. Dios me bendijo a tiempo. Solo regalé cinco años de amor. Aún me sobran mucho, muchísimo más”.