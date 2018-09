INFORMES POLICIALES DE JUJUY ; SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO, Y MOTOS

01 APREHENDIDOS CON SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO





Personal de la Unidad Móvil y Motorizado del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, en la madrugada del jueves en arterias del barrio Gorriti y Luján, procedió a la aprehensión de tres masculinos y dos mujeres, al secuestro de un vehículo y un arma de fuego que estaba en poder de una de ellas, ya que minutos antes habrían causado disturbios en la vía pública sobre avenida El Éxodo. Los protagonistas fueron trasladados hacia la comisaria seccional 2da, donde quedaron alojados a disposición de la justicia.





Alrededor de las 04:00, los efectivos policiales del Grupo Especial Motorizado, fueron alertados a través del sistema 911, que un grupo de personas alteraban el orden público en la mencionada avenida en inmediaciones de un local nocturno, y que estaría agresivo contra el personal de la Unidad Móvil. Asimismo a su arribo los uniformados constataron que sus pares de Radiopatrulla retuvieron en el lugar a un automóvil marca Renault Clio, y demoraron al chofer del rodado.





Seguidamente personal policial tras breve persecución, procedió a la aprehensión de dos masculinos y dos mujeres en arterias ubicadas en los barrios Gorriti y Luján. En tal sentido los policías ante la presencia de testigos hábiles, realizaron la requisa personal a los revoltosos y de este modo entre las pertenencias de una de las mujeres, secuestraron un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos en su respectivo tambor.





Por tal motivo los auxiliares de la justicia, procedieron al traslado de los tres sujetos de entre 21 y 27 años, y las mujeres de 17 y 30 años, juntamente con el automóvil hacia la unidad actuante con jurisdicción en la zona, donde quedaron alojados a disposición de la justicia. En tanto que el revólver incautado quedo depositado en la Dirección de Criminalista a fines de realizar las tareas periciales de rigor.





HALLARON ABANDONADO MOTOVEHICULO QUE FUE ROBADO

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Libertador General San Martín, en los primeros minutos de la madrugada del martes pasado, procedieron al hallazgo de un motovehiculo abandonado en la vía pública de un sector del barrio Ledesma, por lo que el rodado fue secuestrado y trasladado hacia la sede operativa. Allí se estableció que la motocicleta había sido robada a una mujer desde la vereda de su domicilio.





El hallazgo se llevó a cabo luego que los detectives de la mencionada brigada, fueron alertados vía telefónica, donde se daba cuenta que un tramo de la calle Sarmiento del barrio Ledesma, un motovehiculo estaría abandonado. Ante ello una comisión de efectivos de inmediato se dirigió al lugar indicado, allí encontraron un rodado de marca Guerrero, de 110 cc de cilindrada, color gris, en cual se hallaba abandonado en la vía pública.





En tal sentido personal policial realizó tareas investigativas, razón por lo cual entrevistó a los vecinos de la zona, en referencia si conocían al dueño de la moto en cuestión, donde los mismos refirieron no conocer al propietario de la misma. De esta manera los policías procedieron al traslado de la motocicleta hacia la sede operativa.





Posteriormente en la unidad especial se hizo presente una mujer de 52 años de edad, quien refirió que le robaron su motovehiculo de marca Guerrero, color gris, sin carcasa delantera, desde la vereda de su domicilio ubicado en calle Mendoza del citado sector barrial. A raíz de esto se constató ante la presentación de la documentación pertinente, que se trataba del rodado que había sido encontrado momentos antes.





DETENIDOS AL INTENTAR SUSTRAER DE COMERCIOS EN PLENO CENTRO





Personal de Seccional 1ra, en conjunto con el Comando de Seguridad, procedieron en la jornada del último miércoles, a la aprehensión de dos sujetos en arterias del casco céntrico, los cuales en distintos hechos intentaron llevarse mercadería de un local comercial y un supermercado. Los mismos fueron remitidos a la sede que entiende en la zona a disposición de la justicia.





El primer caso, se dio alrededor de las 09:20 horas, en circunstancias que el encargado de un comercio ubicado en inmediaciones de calle San Martin y Otero, alertara a los efectivos policiales sobre la sustracción de un fardo de gaseosas de 12 unidades, el cual fue sustraído por un hombre, cuando bajaban de un camión la mercadería. Los efectivos tras un recorrido, lograron dar con el causante en calle Lavalle e Independencia, logrando recuperar lo sustraído y demorar al protagonista de 24 años con domicilio en el barrio Alto Comedero.





El segundo caso, se dio cerca de las 16 horas, en momentos que personal de Seguridad de un Supermercado sito en calle Güemes, diera aviso sobre un masculino que estaría ocultando entre sus prendas de vestir colonias y desodorantes. Constituyéndose inmediatamente el móvil, logrando aprehender al sindicado, recuperando la mercadería que intentaba sacar del lugar el causante de 44 años con residencia en el barrio Coronel Arias.





En ambos casos, los protagonistas fueron trasladados a la Comisaria Seccional 1°, donde quedaron alojados por averiguación de antecedentes y con imputación de “Hurto en grado de tentativa”, y posterior disposición de la fiscalía interviniente.





DOS DEMORADOS Y MOTOVEHICULO SECUESTRADO

Personal de Motorizados (GEM) dependiente del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, el miércoles en horas de la madrugada, procedió a la demora de dos sujetos que se encontraban de manera sospechosa y al secuestro de un motovehiculo que se encontraba sin llave de arranque. Los mismos junto con el secuestro fueron trasladados hacia la dependencia policial que por jurisdicción corresponde.





Alrededor de las 02:00 horas aproximadamente, cuando efectivos del mencionado comando realizaban recorridos de prevención por calle Santa Bárbara y avenida El Éxodo observan a dos masculinos que circulaban a bordo de un motovehiculo sin luces, sin dominio, de manera sospechosa, quienes al ver la presencia policial agilizaron su marcha siendo demorados en calle Caseros.





De tal manera al entrevistarse con los inculpados los mismos no supieron justificar su permanencia en el lugar, y al solicitar la documentación del rodado manifestaron no tenerlas, al realizar una inspección ocular se estableció que no tenía llave de contacto, por lo que se procedió a la demora de los masculinos y al secuestro de una motocicleta marca Motomel Skua 150 cc de color rojo con azul.





Los protagonistas de 20 y 23 años de edad, con domicilio en los barrios Centro Empleados de Comercio y San Cayetano, fueron trasladados hacia la Comisaria Seccional 2°, donde quedaron alojados por averiguación de antecedentes y el motovehiculo a modo de secuestro preventivo hasta establecer procedencia.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.