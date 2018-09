JUEGOS NACIONALES EVITA: FINALES PROVINCIALES

Los Juegos Nacionales Evita que se concretan con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, siguieron con una intensa actividad deportiva con la realización de las finales provinciales de Básquetbol 5 x 5 y natación adaptada.

Básquetbol 5 x 5 se llevó a cabo en las ramas femenina y masculina, consagrándose campeones provinciales los equipos femeninos de Club Atlético Gorriti en categorías sub 15 y sub 17, y los masculinos de Club Villa San Martín en las mismas categorías.

Luego de disputar los partidos de semifinales y finales se jugaron en femenino en instalaciones de Club Atlético Gorriti, y masculino en Club Villa San Martín, con la participación de conjuntos representantes de las distintas regiones geográficas de la provincia.

Los resultados de los encuentros finales fueron: en categoría Sub 15 femenino Club Atlético Gorriti 62-Abra Pampa 10; en Sub 17 femenino Club Atlético Gorriti 46-Abra Pampa 24; en Sub 15 masculino Villa San Martín 58-Abra Pampa 8; y en Sub 17 masculino Villa San Martín 48-Abra Pampa 28.

Tomaron parte además los equipos de La Esperanza en sub 15 femenino, y en masculino de San Pedro en sub 15, de Tilcara, y La Mendieta en sub 17.

El deporte adaptado tuvo en natación finales provinciales en categoría sub 16 en el Natatorio Municipal “Guillermo Poma”, ubicado en Avenida Córdoba de la Capital Jujeña. Además, participaron nadadores con las patologías Parálisis Cerebral, intelectual, Motores, y ciegos de San Pedro, Perico, Monterrico, El Carmen, y Capital.

Fueron los clasificados: en patología Intelectual: Amira Serra y JoséToledo de San Pedro de Jujuy; y en Motores: Pablo Castro de San Pedro y Skinner Mayra de Capital.

Analía Franco, Secretaria de Deportes y Recreación, expresó que los Juegos “se vienen desarrollando con total normalidad, continuando con las finales provinciales en los distintos deportes con miras a conformar la delegación que representará a Jujuy en las finales nacionales”.

Dijo respecto a la realización de este evento, que “con circunstancias propias de la actividad deportiva en las que unos ganan y otros pierden, pero siempre con el valor del respeto entre los equipos y de otros como la solidaridad el trabajo en equipo.

Finalmente, destacó que los Juegos “son un Espacio donde el interior puede tener un calendario de competencia importante donde juegan con equipos de distintos lugares, en las mismas condiciones y además, que se realiza tanto en deportes convencionales como adaptado y para adultos mayores”.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.