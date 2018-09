Messi se quedó afuera de la terna al mejor jugador del mundo

El rosarino Lionel Messi se quedó por primera vez en doce años fuera de la terna al trofeo "The Best", el premio que entrega la Fifa a mejor jugador del año. La Pulga esta vez no estará en el centro de la escena. En esta oportunidad deberá mirar desde afuera cómo pelean por ese galardón el portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric, ganadores de una tercera Liga de Campeones consecutiva con Real Madrid, y el egipcio Mohamed Salah, proclamado mejor jugador de la Premier League con Liverpool.





Según anunció la Fifa, Messi quedó fuera de los finalistas luego de no haber podido trascender con la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. De esta manera, Leo sufrió la misma suerte que en el premio que entregó la UEFA la semana pasada.





Los galardones se entregarán el 24 de septiembre en Londres y ningún jugador de Francia, vigente campeón del mundo, está en la terna.





En el galardón al mejor futbolista, el trío designado resulta un calco de la del título a jugador UEFA del año, ganado el jueves pasado por Modric.





Cristiano Ronaldo va por su tercer título individual de la Fifa consecutivo tras los logrados en 2016 y 2017, en los que Messi fue segundo.





La Pulga no se veía fuera de la terna final de candidatos a mejor jugador del mundo en sus distintas denominaciones desde 2006.





Pese a la ausencia del crack de Barcelona, esta vez el astro luso de la Juventus no parte con la vitola de favorito ante un Modric que ya fue designado mejor jugador del Mundial.





El egipcio Salah, después de una excepcional primera temporada en el Liverpool, es el tercer finalista. Máximo goleador de la Premier y mejor jugador del campeonato inglés, el egipcio tiene en su contra su discreta actuación en el Mundial, lastrado por una lesión producida en la final de la Liga de Campeones.





Los campeones del mundo Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Raphaël Varane, presentes en la lista de 10 nominados, deberán esperar a otro año para aspirar al premio.





Fuente: https://www.lacapital.com.ar/ovacion/messi-se-quedo-afuera-la-terna-al-mejor-jugador-del-mundo-n1669592.html

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.