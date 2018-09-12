SEMINARIO : LA BANDERA NACIONAL DE LA LIBERTAD CIVILCOMO " SÍMBOLO PATRIO HISTÓRICO" DE TODOS LOS ARGENTINOS.

|ORADORES: Arq. LUIS CRENNI - Ing. JOAQUÍN CARRILLO (Pte. del centro Belgraniano)
LOS INFORMANTES TURISTICOS SON DE LA PROVINCIA DE JUJUY ; TILCARA, TUMBAYA,
VOLCAN, MAIMARA, CALILEGUA, S.S.DE JUJUY , MUNICIPALIDAD SEC. TURISTICA.
LA ACCIÓN MÁS IMPORTANTE QUE HAYA ENCABEZADO EN SU CARRERA MANUEL BELGRANO FUE LA CRECIÓN DE LA BANDERA ARGENTINA EN 1812.
LA NECESIDAD DE UNA INDEPENDENCIA TOTAL DE ESPAÑA Y DE LA ADQUISICIÓN DE UN SÍMBOLO QUE REPRESENTARA A ESTA NUEVA NACIÓN, MOTIVÓ A BELGRANO
A CREAR ESTA INSIGNIA.
DISPUSO QUE SUS COLORES FUERAN EL CELESTE Y BLANCO, LA ELECCIÓN DE LOS MISMOS POSEEN VARIAS VERSIONES QUE ASTA EL DIA DE HOY NO PUDIERON SER CORROBORADAS; SE ENARBOLÓ POR PRIMERA VEZ EN ROSARIO Y FUE ALLÍ TAMBIÉN DONDE SUS SOLDADOS LE JURARON LEALTAD Y PROTECCIÓN; ACCIÓN QUE REALIZAN ACTUALMENTE LOS NIÑOS DE CADA ESCUELA EN ARGENTINA.
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