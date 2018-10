ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA N°23 DE RINCONADA VISITARON LA LEGISLATURA DE JUJUY

En el recinto de sesiones de la Legislatura de Jujuy, un grupo de alumnos y profesores de la Escuela Primaria N° 23 de la localidad de Rinconada fueron recibidos por los legisladores provinciales; María Cristina Solís, Alberto Matuk y Pedro Ernesto Torres, quienes les brindaron una cálida bienvenida y destacaron el esfuerzo de trasladarse desde la puna para conocer las instituciones del estado provincial, especialmente el Poder Legislativo.

En ese sentido la legisladora, María Cristina Solis relató que los padres, docentes y alumnos hacen un esfuerzo enorme para trasladarse desde lugares tan distantes de la Puna con el fin de realizar un viaje de estudio y conocer de manera personal las instituciones que forman el Estado. Asimismo, canalizar diversas inquietudes a los legisladores “la verdad que estoy muy contenta, algunos niños que por primera vez están visitando la ciudad capital es muy interesante los temas e inquietudes que nos plantearon”, remarcó.

Por su parte el Diputado Alberto Matuk se refirió a la recientemente aprobada Ley de Tolerancia Cero, sobre la que los alumnos hicieron varias preguntas “uno ve con satisfacción y con alegría que se interesen por el tema y es evidente que el tema del alcohol en la puna y quebrada es un tema que pega y los chicos lo tienen incorporado y estaban preocupados no solo por la tolerancia cero, sino que estaban contentos, incluso preguntaron por qué no evitábamos la venta de alcohol, son preguntas que no cualquiera lo hace. Nos da mucha satisfacción saber que hemos podido cumplir con la sociedad”, sostuvo.

En tanto el docente Raúl Prieto, a cargo de uno de los cursos de la escuela, agradeció la recepción por parte de los legisladores y sostuvo que lo significativo del viaje es el contacto directo con el conocimiento, “es donde más aprenden los niños, si bien en la escuela enseñamos todo esto, palparlo de cerca es muy importante. En el aula estamos viendo los poderes del estado, este es un viaje de estudio, los niños están reafirmando sus conocimientos. Ya pasamos por el Poder Ejecutivo y estamos por el Legislativo y vamos a conocer el Poder Judicial”, subrayó.