DIO INICIO A LOS TALLERS DE ORIENTACION VOCACIONAL

En la casa Primero Jujuy, con la presencia del CPN Carlos Haquím, Vicegobernador y conductor de este espacio político, se dio inicio a los talleres de orientación vocacional destinados a alumnos de 4to y 5to año de los colegios de Capital, a cargo la Lic. Eva Cruz responsable del equipo técnico; la Psicopedagoga Romina Tarifa y la Lic. Natalia Marco integrantes de la mesa técnica; organizado por la Juventud del Partido Primero Jujuy.

Estas jornadas surgieron desde la mesa de la juventud de Primero Jujuy. “Vimos las necesidades de un taller gratuito que igualen oportunidades, ya que éstos muchas veces tienen un costo elevado; lo que buscamos es que los jóvenes puedan tener acceso a talleres como este” comentó el Dr. Victor Lemme, integrante de la Juventud del Partido.

Por otra parte Lemme aclaró que se trabaja en conjunto con la fundación tercer milenio y el equipo técnico de primero Jujuy y que se desarrollarán 2 jornadas finalizando mañana a las 20 hs. “Teniendo en cuenta la concurrencia vamos a replicar este taller nuevamente y también será realizado en el interior de la provincia”, puntualizó.

Por su parte, el Vicegobernador comentó que los jóvenes del partido ponen al servicio de los estudiantes algo que es de mucha utilidad. “Aquí pretendemos pensar distinto, entender que la política existe si se solucionan los problemas de la gente. Quienes en el futuro dirijan los destinos de la provincia, efectivamente serán ustedes, pero para ocupar esos espacios deben formarse” les aclaró Haquím a los estudiantes presentes.

Además les pidió que encuentren en los distintos espacios políticos el entendimiento para formarse en una ciencia que también es la política. “El día de mañana les pasará como a muchos, que aunque con mucha capacidad y conocimiento no llegaron muy lejos por no interesarse en la formación de estas ciencias. La política no es mala, ustedes deben ser los que produzcan un cambio verdadero en la política de nuestro país”, destacó.

Para final el CPN Carlos Haquim aconsejó a los estudiantes que asistieron a que no les suceda lo que le pasa a muchos jóvenes, deambular en el estudio, dejando atrás esfuerzos, tiempos y también el sacrificio de los padres; “esperamos que en este taller puedan encontrar una guía”, finalizó.

Queda la invitación abierta a todos los jóvenes de la Provincia que quieran participar e insertarse en la vida política, que se acerquen a la casa del Partido Primero Jujuy, en donde las reuniones se llevan a cabo todos los viernes a las 18 horas en Martiarena 127.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.