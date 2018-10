El descargo de Nicolas Cage, acusado de abuso sexual por su ex

"Ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de eso, solo para dejarlo claro", afirmó el actor al respecto. Su representante agregó que se trata de “absurdas alegaciones”.

El actor salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección: "Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día".