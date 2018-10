Pipo Cipolatti cobró durante meses la jubilación de su madre fallecida

El músico Pipo Cipolatti podría afrontar un juicio oral acusado de defraudar a la Caja de Retiros de la Policía Federal por unos 160 mil pesos al cobrar durante seis meses la pensión de su madre cuando la beneficiaria ya había fallecido.





Cipolatti aseguró esta tarde que desconocía que "estaba haciendo algo mal" y se mostró dispuesto a devolver el dinero cobrado , a unque aclaró que deberá pedir plata prestada para hacerlo. E l fiscal federal Carlos Rívolo, tras procesar a Cipolatti, le pidió al juez federal Julián Ercolini que la causa sea elevada a juicio oral.





Según se indica en el expediente, el ex líder del grupo "Los Twist", de 59 años, se valió de un certificado apócrifo para seguir cobrando la pensión de su madre.





A Cipolatti, de acuerdo a la información publicada por el portal Infobae, se lo acusa de "defraudación en perjuicio de la administración pública por casi 160 mil pesos, en concurso ideal con el uso de documento falso".





Para el fiscal, el músico defraudó a la caja de retiros de jubilaciones y pensionados de la Policía Federal, donde se desempeñaba su padre, por 159.652,57 pesos, al cobrar jubilaciones de su madre entre junio y diciembre de 2016, cuando la mujer había fallecido el 12 de junio de ese año.





Con el fin de cobrar de forma irregular la pensión de su madre, Cipolatti había presentado un certificado de supervivencia falso con fecha 10 de noviembre del 2016, presuntamente suscripto por la inspectora Graciela Gómez de la comisaría 20 de la Policía Federal a nombre de María Rosa Arias de Cipolatti.





Según se especula, una de las posibilidades es que se arribe a un juicio abreviado en el que el músico devuelva lo sustraído y se le de una "probation".





Qué dijo el músico





"Me enteré lo del juicio por un amigo que está en Europa y me avisó por teléfono. Yo sabía lo de la causa porque me llegó la notificación y me presenté, pero no falsifiqué ningún certificado" , afirmó esta tarde el músico en diálogo con el canal de noticias TN.





Y dio su versión de los hechos: " Ahora al hacerse público tengo que contar lo que es la historia. Mi mamá se rompió la cadera y estuvo en el Churruca. Algunas circunstancias me hicieron dudar de lo que pasaba, por eso se inició un sumario administrativo a los médicos por presunta mala praxis".





El músico dijo que tras esa denuncia, a su madre le dieron la internación domiciliaria gratuita.

"Cuando fallece, yo pedí si me podían estirar la pensión porque tenía que pagar gastos y por eso seguí yendo a cobrar. Yo no iba sintiendo que estaba haciendo algo mal, yo iba y hacia el trámite normal", relató.





Al ser consultado si la justicia le reclama ese dinero, él lo devolvería, respondió: "Y lo devuelvo, no sé que hacer, pero no tengo otra. No puedo pagarlo de golpe, pero lo devuelvo, no tengo problema" .





El expediente se inició con una denuncia que fue presentada por la apoderada de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de esa fuerza, que descubrió gracias a un convenio celebrado con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que la mujer estaba fallecida y se le habían pagado los haberes al apoderado, su hijo, Hugo "Pipo" Cipolatti.

Fuente:

Periodista: Jesus alejandro Janco Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.