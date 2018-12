Cinthia Fernández arremetió contra Jimena Barón tras ver un gesto grosero de la actriz

En la antesala de la definición de las parejas semifinalistas de Bailando 2018, Cinthia Fernández manifestó su indignación con el jurado por salvar a Jimena Barón y cuestionó duramente su baile. Desde entonces, y con el certamen concluido, ¿las diferencias entre ellas no resolvieron por completo?

Sin dudarlo, Cinthia recogió el guante y arremetió con dureza, cuestionando su actitud: "Qué hermoso que por una crítica de su baile sea tan grosera, alguien que defiende a las mujeres con tanta agresión a una mujer... Menos mal que no ganó, sino nadie la baja a del pony y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro" , contestó Fernández , en su primer tweet. Luego, agregó con ironía: "Relajá, Jimena, no está mal decir que no bailas bien, quédate con la elección del público que es lo que importa y que te salvó el jurado para pasar a la semi por tus ganas de ganar. No todos tenemos esa suerte".