Darthés se fue a Brasil y ya sufrió su primer escrache

En las últimas horas aparecieron en las calles de San Pablo -donde se encuentra el actor- carteles con mensajes de repudio. "Violador", "Fuera Darthés", "No es no", "Yo te creo hermana" , fueron los mensajes publicados por colectivos feministas integrados por brasileñas y argentinas residentes en ese país.

Las primeras muestras de rechazo hacia la presencia de Darthés en Brasil llegaron el viernes, un día después de su desembarco. A través de las redes, actrices muy populares en la nación vecina difundieron imágenes del actor denunciado en Nicaragua por violación y un texto con los que alertan sobre la presencia de Darthés en el vecino país.

"Nosotras, hermanas brasileñas, repudiamos la llegada a Brasil de Juan Darthés, actor argentino recientemente denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin. Thelma era menor de edad en la época de la violación y su denuncia se une a la de otras mujeres, apuntando actos de acoso y abuso sexual cometidos por Juan. Las actrices de Brasil y Argentina están juntas, organizadas y atentas", escribieron en las redes.

Además, la foto del actor está acompañada por la frase: "Si se mete con una, se mete con todas" y un hashtag en portugués, que se traduce como "Basta de asedio".

Este jueves, Darthés viajó rumbo a Brasil junto a uno de sus hijos desde el aeropuerto de la ciudad de Rosario, donde permanecerá, según trascendió, al menos hasta el próximo 20 de enero. Tras conocerse la noticia del viaje al vecino país, y en declaraciones a la prensa, la abogada de Thelma Fardin advirtió que si bien "esto no impide la posibilidad de justicia", ya que no constituye "un delito" y espera que el viaje "no sea una estrategia dilatoria" ante la denuncia por violación presentada en Nicaragua por la actriz.