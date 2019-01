Fernando Burlando reveló información exclusiva sobre Juan Darthés

El letrado, informó que la causa no está archivada y además confirmó que el artista volverá a Argentina. “Tiene que volver por una querella iniciada a la señorita Coacci y también por la demanda que le inició a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear si hay un escrache. Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance por si hay algún tipo de manifestación, tratar de evitarla” .

“Juan está muy preocupado. Los temores están, es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de reponsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso en detención por tres meses. No lo entiende” , dijo en cuanto a la posibilidad de que Darthés deba estar preso en una cárcel común en Nicaragua.