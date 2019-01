Lali Espósito respaldó a Thelma Fardin: "La ayudamos económicamente para que pudiera viajar a Nicaragua"

Antes de dar su mega show en Mar del Plata, la cantante reflexionó sobre las críticas que se le hacen al Colectivo de Actrices.









Luego de la aparición pública de Carla Lescano, la media hermana de la actriz, algunas personas criticaron a Thelma.





Ante esto, Lali salió a respaldar a la denunciante: "La gente no tiene por qué saber todo pero ese caso llevó muchos meses. La gente piensa que el lunes anterior dijimos: 'Che, mañana hacemos esto'. Eso llevó meses: a Thelma la ayudamos económicamente para que viajara a Nicaragua, se ha puesto una abogada... Nos fuimos enterando de todo hasta que se decidió hacer esta situación pública para cortar con la hipocresía que sentimos que había al respecto".





Con respecto a cómo fue su experiencia en tiras infantiles, ya que ella trabajó en Rincón de Luz cuando tenía doce años, afirmó en diálogo con "Teleshow": "No puedo hablar de otras productoras porque en mi infancia solo trabajé con Cris Morena. Particularmente, al tener tanta experiencia trabajando con chicos, ellos la tienen atada. Siempre viajaban con padres, han hecho sorteos para que viajaran hasta cinco o seis padres por viaje, que se comunicaban entre ellos. Cuando a un chico le pasaba algo se hablaba, sobre todo con los que eran más chicos. Cuando arranqué mi vieja estaba más encima, a los 15 ya no tanto. Era una productora que le abría mucho las puertas a los padres. No sé cómo era la que hizo el programa de Thelma. Las giras son difíciles: a veces se les pueden escapar de las manos algunas cosas a los productores. Pero lo de Thelma fue algo grande. Debería haber un poco más de cuidado".





Finalmente, cuando le preguntaron si le sorprendieron las denuncias contra Darthes, concluyó: "No. Una ya escucha cosas".

fuente:https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/lali-esposito-respaldo-thelma-fardin-ayudamos-economicamente-pudiera-viajar-nicaragua/20190115111734311237.html

