Detalles de la historia de amor de Maradona con la mujer cubana con la que tuvo un hijo

"Diego tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo. A la fecha, no los reconoció, pero se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo... Son hijos que tuvo con dos mujeres", dijo el letrado en Nosotros a la Mañana. Y la panelista de LAM amplió: "Yo tengo información sobre una de las madres de los niños cubanos. Una de las madres es la novia famosa que él tuvo. Diego se habría puesto de novio en el año 2001, el bebé vino en el 2004, cuando Claudia (Villafañe) y Diego ya estaban separados. Ella tenía 19 años cuando estaba embarazada. O sea que empezó con ella siendo una menor de edad. La chica se llama Adonay Frutos. La relación se terminó a causa del embarazo. Él estaba muerto, enamorado, pero la sacó corriendo. Le dijo que el bebé no era de él, que era una pu... y la sacó corriendo. Pero una noche, Diego que se arrepiente y la va a buscar. Ahí Diego tuvo un accidente, que fue muy famoso. Él iba en un auto y chocó contra un camión. Quedó aplastado. Ahí empezaron sus problemas óseos con la rodilla".

Leyendo la data confidencial que le llegó a su celular, Yanina agregó: "Él la fue a buscar a la chica, arrepentido, para seguir juntos y compartir el embarazo, pero ella, con una dignidad fuera de serie, le dijo que no. ¡Tenía 19 años! Cuando Diego salió de la casa, él se quiso estrellar contra un camión y fue derecho. De hecho, están las declaraciones en Cuba, pero no se tiene acceso a todas las declaraciones. El chofer del camión declaró que Maradona le dio de lleno, que no fue un accidente, que se quiso matar... Obviamente (Matías) Morla me lo va a negar todo, pero me lo está diciendo una persona que confío plenamente porque estaba ahí, iba en el auto con él”.