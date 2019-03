DISCURSO DEL GOBERNADOR GERARDO MORALES ANTE LA LEGISLATURA 2019

Después de la Sesión Preparatoria, en donde se ratificaron las autoridades y Comisiones de la Cámara, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, brindó su discurso anual ante la Legislatura. “Quiero destacar la labor de este Cuerpo, donde se aprobaron más de 100 Leyes que fueron generadas por la misma Legislatura junto con muchas iniciativas que enviamos desde el Poder Ejecutivo y que fueron tratadas”, señaló el gobernador.

El discurso estuvo centrado en un informe exhaustivo sobre los detalles de la gestión, como así también en la transformación de la matriz productiva, la institucionalidad legitimada y la paz social alcanzada. Asimismo, el gobernador hizo especial énfasis en el trabajo realizado por la Cámara de Diputados, destacando el acompañamiento con Leyes que son de vital importancia para el crecimiento de la provincia.

“Quiero agradecer a este Cuerpo por Leyes como la expropiación del Cerro de Siete Colores, que planteamos a partir de una iniciativa privada que quería cercar el cerro;



también agradecerles por la aprobación del sistema provincial de cobro a extranjeros que venimos planteando desde el año pasado, y muchas gracias por el debate que dieron; la aprobación de la zona franca y la apropiación de las hectáreas, que es un sueño que no tiene banderías políticas y que venimos trabajando desde los 90’; y también el recupero de gastos hospitalarios; el sistema solidario de construcción de viviendas que permite lanzar el Plan Provincial de Viviendas; el Sistema Provincial de Áreas Protegidas; la Ley de Tolerancia 0; el Plan de Contingencia Jujuy Asiste y Reactiva; la Ley de cannabis medicinal, con la que hablamos de salud, de epilepsia refractaria, del dolor de la esclerosis múltiple, de náuseas y vómitos por el cáncer; y muchas otras Leyes que son aportes de este Parlamento para continuar transformando Jujuy”, ponderó Morales.





Para finalizar, el gobernador expresó “estas son las acciones concretas de gobierno que tienen que ver con una provincia que tiene un rumbo y tomó decisiones desde su pueblo para mantener la paz, mantener la convivencia entre jujeños, resolver los desafíos y problemas del presente; pero que, si no vivimos en paz y no trabajamos en unión, es muy difícil que podamos superarlos. Esa condición esencial que tiene que con la paz, de respeto a la Ley, el reestablecimiento de la democracia, nos tiene que servir para proyectarnos al futuro. No hay futuro sin paz”.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.