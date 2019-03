EL GOBERNADOR MORALES EXPUSO LA TRANSFORMACIÓN DE JUJUY Y MARCÓ UNA HOJA DE RUTA AL FUTURO

“Hay un rumbo”, aseguró el gobernador Gerardo Morales al pronunciar su mensaje a los jujeños en la ceremonia de apertura del 158º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, oportunidad en la cual trazó un balance de tres años de gestión y anunció los proyectos previstos para el año en curso y así profundizar la transformación de Jujuy.

Además, formuló una serie de importantes anuncios de especial interés para los jujeños, entre ellos un incremento salarial adicional del 10% previsto para mayo, además de los compromisos ya asumidos en paritarias, atento a “la situación de crisis que atraviesa el país”, acotó.

Asimismo, puso a disposición de la Cámara una batería de iniciativas, entre ellas la transformación de la educación, ley de metas educativas, creación de un banco de proyectos ejecutivos y creación de una universidad provincial para el Instituto de Seguridad Pública.

Explicó que adelantó su mensaje, debido a su participación en una comisión de la Asamblea Anual del BID que tendrá lugar en China, donde además prevé firmar contratos definitivos de aportes no reintegrables para obras de construcción de líneas de conexión eléctrica.

DISCUTIR LA AGENDA DE LOS JUJEÑOS

En cuanto a la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de junio, dijo que representa una “gran oportunidad para discutir los temas de los jujeños”.

“Podremos discutir si volvemos al pasado violento o si tomamos la decisión de mantener el clima de paz que logramos todos los jujeños”, indicó y exclamó: “Viva la paz y que sigan presos los delincuentes. Se acabó la corrupción”.

“La paz lograda es mérito del pueblo y la defenderemos, construyendo ciudadanía y garantizando derechos y libertad”, manifestó.

“TENEMOS UN RUMBO”

El mandatario presentó “acciones de gobierno concretas” en una provincia que “tiene un rumbo, a partir de decisiones del pueblo para recuperar la paz y la cultura del trabajo, las herramientas para resolver problemas del presente”.

“Si no tenemos paz y no trabajamos en unión, es difícil superar las adversidades”, dijo y por ello instó a privilegiar “el respeto a la ley y el orden democrático”, valores que “tienen que servir para proyectarnos al futuro”.

“Los convoco a seguir alimentando la convivencia y elegir vivir en paz, con respeto y esfuerzo para sostener la nueva matriz productiva con gobierno presente”, subrayó.

También estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Haquim; los ministros del gabinete provincial, legisladores nacionales, la Dra. Tulia Snopek, el obispo Daniel Fernández, autoridades de fuerzas de seguridad e invitados especiales.

EL CAMINO DEL CRECIMIENTO

El gobernador dedicó amplios pasajes de su mensaje al nuevo perfil del aparato económico jujeño, destacando especialmente los progresos que experimenta el proceso de transformación de la matriz productiva, que permite a la provincia estar mejor preparada para afrontar los desafíos actuales y por venir. “El camino es el cambio de la matriz productiva”, aseveró y recalcó que “esto no sería posible sin la paz y la institucionalidad reinstaurada”.

EXPANSIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

Turismo: U$S 185.504.222,03. Empleados: 25.000.

Minería de Litio y Metálica: U$S 343.271.086,21. Empleados: 3.147.

Energía Solar: U$4 207.000.000,00. Empleados: 665.

Caña de Azúcar: U$S 395.204.966,95. Empleados: 9.233.

Tabaco: U$S 206.587.511,00. Empleados: 15.000.

Total: U$S 1.337.567.786,19. Empleados: 53.045.

ENERGÍA SOLAR

Proyecto Cauchari: Parque solar con capacidad de generación de 300 Mw.

Ampliación de 200 mw.

Plantas para 96 Mw más que serán consumidos en Jujuy.

Parque Solar Cauchari: Contrato “Llave en mano”. Inversión U$S 331.500.000 Eximbank of China. U$S 210.000.000 Bono Verde.

2018 cerró con más de 600 empleados. Más del 60% es mano de obra jujeña. Actualmente trabajan 400 personas y en breve llegarán a 1.200.

A fin de mayo habrá 150 Mw de paneles montados y 315 Mw a fin de agosto.

ZONAS FRANCAS

Minorista de La Quiaca, superficie 1.200 hectáreas. Apertura de sobres prevista para el jueves 21 de marzo.

Industrial de Perico, superficie 200 hectáreas. Licitación lanzada el viernes 15 de marzo.

LITIO

Sales de Jujuy: Inversión U$S 295 millones. Empleados por la empresa 358. Empleados por contratistas 460.

Exar: Inversión U$S 450 millones. Empleados por la empresa 200. Empleados por contratistas 250.

Producción: 979 toneladas en 2015. 12.473 toneladas en 2018.

Se cuadruplicaron los ingresos por regalías mineras entre 2015 y 2018. $ 120.705.661,38.

EMPLEO PRIVADO

Jujuy es la segunda provincia de las únicas dos del país en las que creció el empleo privado, registrándose un indicador de 2.4%.

En diciembre de 2015 los registros reflejan 60.500 empleos, mientras que 2018 la cifra creció a 66.400, lo que representa un incremento de 9.8%

PUEBLOS SOLARES

Inversión: U$S 6.061.019,48.

Olaroz Chico: Planta solar 134 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje 396 KW. 75 usuarios. Inversión 582.967,4 dólares. Se terminó el 25/01/2019.

Ciénega de Santa Catalina: Planta solar 28 KW. Equipo de Conversión. Baterías de litio para almacenaje 45 KW. 28 usuarios. Inversión 117.885,3 dólares. A inaugurar en abril.

El Angosto: Planta solar 15 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje 30 KW. 23 usuarios. Inversión 95.691 dólares. A inaugurar en abril.

San Francisco de Santa Catalina: Planta solar 12 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje 20 KW. 13 usuarios. Inversión 75.158,8. A inaugurar en junio.

Caspalá: Planta solar 84 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje 198 KW. 98 usuarios. Inversión 332.179,1 dólares. A inaugurar en julio.

Santa Ana: Planta solar 167 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje 248 KW. 183 usuarios. Inversión 460.137,8 dólares. A inaugurar en julio.

PERMER

Catua: Planta solar 247 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje. Línea de media tensión 13,2 KV. Dos subestaciones transformadoras. 146 usuarios. Inversión 2.394.000 dólares.

El Toro: Planta solar 126 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje. Línea de media tensión 13,2 KV. Dos subestaciones transformadoras. 85 usuarios. Inversión 1.339.000 dólares.

San Juan de Quillaques: Planta solar 46 KW. Equipo de conversión. Baterías de litio para almacenaje. Línea de media tensión 13,2 KV. Subestación transformadora. 35 usuarios. Inversión 664.000 dólares.

LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

24 proyectos aprobados de MicroPymes (comercio, servicios e industria) en 2018. Inversión de $150 millones.

En 2019 se aprobarán 40 proyectos con inversión estimada de $ 130 millones.

INGENIO LA ESPERANZA

Se canceló la operación de venta al grupo Omega.

Se continúa la venta con el segundo oferente de la licitación: Grupo Budeguer, que ya concretó presentación de oferta y las correcciones requeridas por el Juzgado.

Se hace cargo del ingenio en el mes de abril.

Se mantienen condiciones de inversión y sostenimiento de los 600 puestos de trabajo.

JUJUY EN LA RUTA DEL VINO

8 Bodegas, 9 Varietales, 40 hectáreas de producción y 16 etiquetas.

125% de incremento en hectáreas plantadas

6 nuevas etiquetas creadas y un incremento de 40.000 a 80.000 botellas.

CONSEJO DE LA MICROEMPRESA

Créditos: $79.600.119 entre 1992 y 2015. $162.139.119 entre 2016 y 2018. En los últimos 2 años aumentó 2 veces lo que se entregó en los primeros 24 años.

Líneas otorgadas: 66 entre 1992 y 2015. 129 entre 2016 y 2018. En los últimos 2 años aumentó 2 veces lo que se otorgó en los primeros 24 años.

Microsol: En los últimos 3 años se entregó $ 39.800.000, beneficiando a 5.031 familias.

PARQUES INDUSTRIALES

Reordenamiento Parque Industrial de Perico.

$ 27 millones invertidos: Acueducto, estación y subestación de rebaje de energía, pórtico del parque con seguridad privada, enripiado de calles.

5 proyectos en ejecución.

12 lotes vendidos en oferta pública.

8 se adjudicarán antes de abril.

Desembolso extra al Hospital de Perico de $ 6 millones.

79 solicitudes de radicación.

100% de las Pymes instaladas cancelaron sus deudas, destinando esos fondos a Hospital de Perico.

Creación del Consorcio de Empresarios para la organización interna del parque.

En 2019 se venderán los lotes restantes.

15 obras en construcción a fines de mayo.

GANADERÍA

Sala de faena multiespecie.

$ 11 millones de inversión.

2.219 productores ovinos, 1.256 caprinos y 2.236 de llama.

Primer Plan de Fomento Genético de la Provincia de Jujuy. Inversión de $ 2.300.000, beneficiando a 150 productores.

Plan Alambrar $ 2.500.000.

150 ganaderos.

$ 3 millones para productores de camélidos de Cusi Cusi, El Toro, Cangrejillos y Pumahuasi.

FORESTACIÓN

Centro de Servicios Forestales Arrayanal: $ 252 millones; 350.000 plantines por año, aserradero semi-automatizado (1500 Tn mensuales), 3 cámaras de secado; sala de afilado, maquinaria pesada, trabajan 20 personas y se prevé 40 más.

Se entregaron a 11 emprendimientos forestales $ 3.734.266,62.

PROCANOR: Programa para productores familiares. U$S 4.146.593 monto total proyectado en financiamiento.

BANCO DE DESARROLLO

Histórica emisión del primer Bono Verde de Argentina en el mercado global de capitales por U$S 210.000.000.

Creación del PACHABINGO que benefició al Hospital “Pablo Soria”, Hospital de Niños, escuelas, comedores infantiles y merenderos.

“CUANDO HABLAMOS DE CANNABIS MEDICIONAL, HABLAMOS DE SALUD”

Cannava es la herramienta para implementar la estrategia provincial de promoción del cultivo y producción de cannabis con fines medicinales, científicos y terapéuticos.

En las próximas semanas, por primera vez en la historia del país, se comenzará a desarrollar el Plan Piloto de Cultivo en un predio de 8 hectáreas en Finca El Pongo.

El Estado participa en todo el proceso productivo. Obtiene siempre el 30% de la rentabilidad.

Las empresas privadas que se incorporen ponen el 100% de la inversión.

Crecimiento de entre 500 y 1000 hectáreas en los próximos 5 años.

Aumentar la cantidad de tierras productivas de la finca El Pongo. No desplazar productores de El Pongo.

No se transfiere la propiedad de la tierra estatal. Ni un solo metro cuadrado de tierra pública será vendida o cedida a privados.

Acuerdo con la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy para el diseño y la implementación de un sistema de pequeños y medianos cultivadores y productores.

TURISMO: “JUJUY ESTÁ EXPLOTANDO”

Crecimiento exponencial de la actividad turística en 2018. 962.515 turistas en 2015. 1.366.440 turistas en 2018. Incremento de 42%.

Impacto Económico: U$S 185.499.220,50.

Plazas: 11.095. 12% más que en 2015.

Ocupación Promedio: 52.5%. En 2015 fue 37.1%.

Noches: 2.1 promedio. 25% más que en 2015.

Conectividad: 198.184 pasajeros. 101% más que en 2015.

Vuelos: 1.737. 5 diarios a Buenos Aires y 1 diario a Córdoba.

Empresas: Aerolíneas Argentinas, Andes y Flybondi.

Proyección: Incorporación de vuelos Jujuy – Córdoba – Buenos Aires, a través de Norwegian. Convenio con Corrientes y Mendoza para vuelo regional Low Cost.

Nuevo Aeropuerto “Horacio Guzmán”: Inversión $ 650 millones.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.