Grabó video hot para mandarle al marido pero lo envió a sus amigos

Una búlgara decidió realizar un video hot para su esposo que se encontraba de viaje, pero al momento de enviarlo en forma privada se equivocó y lo compartió a sus dos mil amigos, entre familiares y amigos, en Facebook.





Zeinpa Galidova, de nacionalidad búlgara, filmó una secuencia de imágenes explícita para enviarle a su esposo por la red social más usada del mundo, que estaba en Inglaterra. La mujer se grabó de manera explícita y usando lenguaje sugerente para su esposo, para “mantener el fuego de la pasión”.





La mujer, tras grabar el vídeo íntimo, quiso enviarlo por mensaje privado de Facebook a su esposo, pero se equivocó y lo publica en su perfil de forma pública.









Además de ello, Zeinpa Galidova también lo publicó en un grupo de amigos. Su video hot fue compartido inmediatamente en otras redes sociales. La mujer, muy angustiada, se dio cuenta de su error al revisar su perfil de Facebook y rápidamente lo borró, pero ya era demasiado tarde.





Como consecuencia de este terrible error en Facebook, su esposo no le dirige la palabra, molesto por la situación, y su hijo de 20 años le dijo que no regresará a casa hasta dentro de 5 años, cuando ya no sienta vergüenza de ella.