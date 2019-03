Protestó en colaless y con un maletín para que desalojen a las travestís de su cuadra

Alberto Mattar, un ingeniero de 72 años que vive en la capital de San Juan , está cansado de que lo ignoren. El hombre salió a protestar en colaless por el centro de la ciudad porque no quiere que un grupo de travestis se prostituya en la vereda de su casa . En medio de la Plaza 25 de Mayo, caminó vistiendo solo una bombacha roja, zapatos negros y su maletín. De inmediato, la policía lo detuvo .

Por este motivo, el lunes por la tarde decidió visibilizar su reclamo y salió semidesnudo por el centro. "Me puse la tanga porque pensé que debe haber una ley que los ampara (sic) y me vestí de la misma forma, pero parece que la ley a mí no me ampara", cuestionó en diálogo con la prensa. "Es la única forma en la que logré llamar la atención, la única manera de que la sociedad se enteré de que lo está pasando", agregó indignado.