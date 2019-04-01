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ACTO RECORDANDO AL Dr. RAÚL ALFONSÍN

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  DIP.  VICKY  LUNA :RECORDAMOS A UN GRAN HOMBRE  DR. RAÚL ALFONSÍN QUE NOS DEJÓ IDEALES QUE DEBEN MARCAR TODO LOS DÍAS NUESTROS PASOS.
DIP. ALEJANDRO NIEVA ¡FELIZ DÍA  DEL MILITANTE RADICAL! EN EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ALFONSÍN  CONMEMORAMOS EL LEGADO QUE DEJÓ ESTE EXCEPCIONAL LÍDER .TAMBIÉN QUIERO RECORDAR A MI PADRE PRÓSPERO NIEVA QUIEN FUE UN EJEMPLO DE LOS VALORES DEL RADICALISMO SIEMPRE ACTIVO Y CERCANO A LA JUVENTUD MILITANTE
Dr. MARIO FIAD : LA DEMOCRACIA HA QUEDADO UNIDA PARA SIEMPRE A LA FIGURA DE RAÚL ALFONSÍN. A 10 AÑOS DE SU PARTIDA,LO SEGUIMOS RECORDANDO COMO AQUEL QUE TUVO QUE REHACER LAS INSTITUCIONES Y DEVOLVER LOS DERECHOS A TODO LOS ARGENTINO.

 EL GOBERNADOR VIA TELECONFERENCIA DESDE CHINA HABLO DE ALFONSÍN  HOY RECORDAMOS A UN GRAN ESTADISTA Y UN VALIENTE DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA. SU COMPROMISO CON LA LIBERTAD,LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SON NUESTRA BANDERA...GRACIAS ALFONSÍN





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Periodista: Rodrigo Saavedra

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