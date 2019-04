Macri reveló que la inflación de marzo mostrará "un pico"

Ese "pico" que proyectó el jefe de Estado podría estar por encima del 4%, según la opinión de especialistas y de los propios funcionarios nacionales que en los últimos días participaron de diversas reuniones con inversores en Washington.





En un acto que compartió en una empresa privada con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario admitió: "Hay cosas de las que nos cuestan más salir, como de los 80 años con una inflación promedio de 62,6% sin contar las híper".









"No es tan fácil como preveíamos, hay comportamientos culturales que cuestan erradicar, pero hemos empezado a vivir lo que corresponde: no vivir de prestado, no gastar más de lo que se tiene", agregó.





Efectivamente, la inflación es el gran problema de la economía que este gobierno no supo cómo enfrentar. De hecho, las expectativas de suba de precios se modifican continuamente: el relevamiento entre bancos y consultoras del Central trepó al 36% para este año y entre la población, saltó al 40% para los próximos doce meses, según el último informe realizado por la Universidad Di Tella el mes pasado.





Esta semana habrá otro número que estará bajo la lupa: el precio de venta del dólar. Es que el Banco Central reactivará su política de subastas diarias con parte de los fondos prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).









En una comunicación oficial realizada este lunes, la autoridad monetaria informó que habrá dos subastas: una a las 12 y otra a las 14:45 (el mercado de cambios cierra a las 15). Las entidades podrán participar ofertando en operaciones de al menos un millón de dólares. Las posturas serán adjudicadas con precios múltiples luego del cierre da la subasta y el BCRA informará el precio promedio.