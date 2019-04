SE REALIZÓ EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2019

La presidente del Alto Tribunal continuó afirmando, “sepan ustedes que me hago cargo yo, no los estoy haciendo cargo a ustedes, no me dirijo a aquellos que no son jueces, pero deben ponerse la mano en el corazón con respecto al llamado que más de una vez la política les ha hecho para que apliquen como jueces el derecho a gusto del político de turno”; prosiguió explicando que, “ahí ya no existe el dar a cada uno lo suyo, ni tampoco el principio de la correspondencia”, “muchas veces fallamos en algo que no le corresponde al que acudió a nosotros y tenemos que entender, jueces, que estamos viviendo una sociedad muy difícil, una sociedad agrietada”.