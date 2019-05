El doble femicida de barrio Punta Norte primero apuñaló y asfixió a la nena para que su madre sufriera

El que habló tras la imputación fue Gustavo Escalante, padre de la Valentina. “Acabamos de saber cómo falleció mi hija y cómo asesinó crudamente a su mamá, cómo la hizo sufrir a su mamá matando a Valentina primero. No se arrepiente de nada, dice que lo tenían cansado, dejó una carta (en la que dice) que no se arrepentía de lo que hacía, que lo hizo porque lo incitaron. No tiene perdón de Dios”, indicó a la prensa en medio del dolor.