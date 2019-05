El drama de una cantante mexicana por una enfermedad que podría dejarla ciega

"Ahora estoy con unos lentes híbridos que me hacen en EEUU y así he podido salir adelante. Es un problema que sigue creciendo y que probablemente en el futuro pierda la vista", confesó ante los medios.

Explicó que su vida cotidiana se ha afectado: "Ahorita me quito el lente derecho y no veo nada; para bajar los escalones se me complica mucho y no veo nada, en la noche me ando tropezando con todo".