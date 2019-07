Anne Hathaway confirmó en Instagram que está embarazada

"No es para una película", fueron las primeras palabras de la actriz ganadora de un Oscar, Anne Hathaway, junto a una imagen que publicó en Instagram para confirmar que está embarazada.

En la postal mostró su avanzado estado de gestación, con una blusa holgada y posando ante un espejo desde el salón de su casa.

No dio más detalles del embarazo, ni de cuántos meses tiene. Es producto de su amor con Adam Shulman , con quien está casada desde 2012, tras cuatro años de romance.

Anne siempre ha sido muy directa. Después de su primer embarazo, compartió en Instagram la foto de unos jeans recortados para enviar un mensaje a las mujeres con el fin de no permitir que la sociedad les dicte cómo deben lucir.