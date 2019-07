CINCO MIL EMPLEADOS PÚBLICOS PODRÁN PASAR A LA PLANTA PERMANENTE DEL ESTADO

La Legislatura de Jujuy convirtió en Ley el Decreto-Acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo de incorporación a la planta permanente de la administración pública provincial al personal contratado.

El Decreto-Acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara como Ley Nº 6.123, dispone la incorporación a planta permanente de la administración pública provincial, en las categorías inferiores de cada agrupamiento y de la carrera que fijen estatutos y escalafones, al personal que opte acogerse a ella, siempre que acredite que se desempeñó como contratado bajo régimen de locación de servicios, con antigüedad de cinco años o más al 31 de diciembre del año 2018.

Al respecto, el diputado Ramiro Tizón señaló “el procedimiento que podemos seguir nosotros para la ratificación o no de un Decreto enviado por el Poder Ejecutivo es rechazarlo o no. No podemos modificarlo porque no tenemos esa facultad. Este es un gran avance para los trabajadores de la provincia, que pueden faltar otros indudablemente que sí, pueden faltar algunos agrupamientos, pero no podemos perjudicar al resto con una norma distinta. Esto es de mucha importancia, ya que beneficia a más de cinco mil jujeños”.

Por su parte, el diputado del Bloque Justicialista., Luis Cabana, expresó “es un hecho positivo. Es un derecho constitucional de quienes están contratados. Sigamos de cerca este proceso y veamos la posibilidad de ir generando más mecanismos que nos lleven a un verdadero convenio colectivo de trabajo, de ordenar la administración pública provincial, de modernizarla. Vamos por una nueva gestión de servicios a la comunidad, donde lo más valioso sea el recurso humano”. De la misma forma, el diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, resaltó “a pesar de nuestras críticas y de plantear las limitaciones de este decreto, vamos a apoyar porque consideramos que a pesar de ser restrictivo da beneficios a un sector de los trabajadores”.

Para finalizar, el diputado Fabián Tejerina resaltó “el pleno de los diùtados estamos acompañando esta iniciativa, que tiene que ver con una decisión política del gobernador. Las relaciones laborales del mundo están precarizadas, es el gran flagelo que tiene el mundo laboral. Este es camino y creo que a pesar de algunos cuestionamientos que no podemos entender, nos encuentra a todos juntos, a todos los bloques en un camino. Nos encuentra a todos juntos, marcando a las claras que la decisión política fue acertada”.

