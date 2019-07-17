GRAN PEÑA DIA DEL AMIGO

UNA CARTELERA INCREIBLE:
PUCHO GONZALEZ
LOS NORTEÑOS
LA CUERDA DUO
COPLEROS
PITIN SALAZAR
Y TODAAA LA FIESTA DE COROICOOO 🎺🎷🍻💃🏽 TE ESPERAMOS CON LOCRO PULSUDO Y EMPANADAS Y UNA GRAN CANTINA PARA BRINDAR
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SABADO 20 DE JULIO CLUB 13 DE JULIO SINDICATO LUZ Y FUERZA(VILLA SAN MARTIN) NO FALTEEEESS!!!
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