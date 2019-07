Locura y saqueo de reses de cerdo en Santa Fe

Santa Fe se convirtió en noticia nacional luego de que un camión frigorífico que trasladaba carne de cerdo se desfondara camino a la ciudad. El vehículo quedó varado en primera hora de la mañana sobre la ruta N° 168.



Lo que en primera instancia asemejaba una necesidad imperiosa de alimento con el transcurso de los minutos se mezcló con actitudes patoteriles.





La escena sorprendía a quienes transitaban sobre la ruta: un vehículo de gran porte varado quedaba en primer plano, seguido de los distintos cortes de carne porcina sobre el pavimento, al aire libre, debajo del camión e incluso sobre el guardarrail.





Pocos minutos transcurrieron hasta que la gente empezó a acercarse para llevarse la mercadería que había quedado expuesta. A pesar de que el lugar en donde se registró el accidentes estaba custodiado por personal de Gendarmería y de la Policía de la Provincia, estos no pudieron frenar la necesidad que muchos afirmaban estar atravesando.





“Toda la gente que pasaba quería llevarse algo. Desde una moto 110 hasta un Peugeot 307”, contó Mario, el camionero que trasladaba la carne y que en un primer momento intentó impedir la situación, sin éxito.



“Por necesidad, por qué va a ser? Es para comer” , afirmaba uno de las personas que se acercó al lugar al ser consultada por el móvil Aire de Santa Fe, mientras cargaba la res sobre su hombro para retirarse a pie.



Los vehículos no tardaron en hacerse presentes, desde motos, autos e incluso camionetas estacionaron en el lugar para hacerse de una media res o el corte que mejor quedara mano.



No faltaron los momentos de tensión que se generaron alrededor del vehículo cuando un importante número de personas se agolparon contra el vehículo. Gritos, empujones se mezclaron en el aire. Las fuerzas de seguridad presentes, no atinaron a intervenir y sólo contemplaban lo que sucedía.





“Están autorizados para que se lleven la mercadería que está en el piso”, relataba Bruno Ballesteros a través del móvil de Aire de Santa Fe, al mismo tiempo que se podía ver como sacaban los restos por debajo del vehículo. Fuera de cuadro quedaban un importante número de personas que se acercaban ansiosos.



Traslado



Cuatro horas después que el camión se viera obligado a estacionar sobre la ruta, fue trasladado con custodia al estacionamiento del hipermercado que se ubica en el kilómetro 10 de la ruta 168.



Como si se tratara de una línea imaginaria que marca dos fronteras se podía ver de un lado del alambrado un centenar de personas agolpadas sobre el alambrado, a la espera de que el camión saliera del lugar. Del otro lado, el vehículo custodiado por agentes policiales.



Pocos minutos transcurrieron hasta que el rodado fue estacionado con lo que quedaba de mercadería sobre la colectora y asaltado por las personas que esperaban con la ansiedad del primer momento.





La poca estructura que quedaba del camión desapareció al momento en que los presentes se agolparon sobre lo que hasta hacía unas horas atrás funcionaba como una cámara frigorífica. Solo se podían ver las chapas dobladas de lo que en su momento funcionara como rodado de carga.



La escena que horas antes sorprendía se volvía a repetir: empujones, la carne tirada sobre el pasto, arrastrada, cargada sobre motocicletas era retirada por las personas que esperaron para hacer la diferencia.

Desde Rincón a Santo Tomé o el norte de la ciudad capital, las imágenes en las que los ciudadanos traslaban las medias reces que habían logrado retirar se viralizaron. Sin importar el riesgo que el consumo de la carne podría generar en quienes la ingieran ni el hecho de que la mercadería estuvo en contacto con el pavimento, la tierra y el aire.

















Desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria confirmaron que si bien el caso puede calificarse como “extremo” el hecho de que la carne haya entrado en contacto con el medio externo y haya sido arrastra en condiciones totalmente inseguras e inadecuadas el alimento deja de ser seguro.





“Es muy probable que cause enfermedad, hay que tener muchísimas precaución en cuanto a lo que es la manipulación de los alimentos y esto es importante tenerlo presente siempre, esto es un caso extremo”, afirmó el director del organismo, Eduardo Elizalde.

