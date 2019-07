Susana Giménez dio detalles inéditos sobre su relación con Carlos Monzón: “Jugábamos a la maestra, y le hice leer su primer libro”

La serie sobre la vida de Carlos Monzón va camino a ser considerada como una de las ficciones del año; y este domingo 14, Susana Giménez (75) vuelve a la pantalla chica con su tradicional ciclo. El excampeón y la diva hoy son noticia gracias a la tevé, pero en los años setenta le dieron vida a uno de los noviazgos más recordados del ambiente artístico. De esa época llena de historias, secretos e intrigas habló Susana.

La conductora le contó a la revista Gente cómo se siente después de ver cada capítulo de Monzón, la serie que se emite todos los lunes por la señal Space. "Después de cada episodio me queda esa sensación de angustia, como de tristeza, por el destino de Alicia Muñiz principalmente, y también por el final que tuvo el camino de Carlos: de la gloria mundial a una celda olvidada. Es muy duro recordarlo pero, en definitiva, es lo que eligió", comentó Susana.

Luego se explayó en lo que fue su noviazgo con el boxeador, quien encontró la muerte en una ruta santafesina, el 8 de enero de 1995, a los 52 años. Susana y Carlos se conocieron filmando La Mary, en 1974, y estuvieron juntos por más de cuatro años. "Lo nuestro fue pasional, pero también profundo en muchos sentidos. Me ocupé mucho de él, lo pulí. ¡Le enseñé a esquiar!", le contó Susana a Gente.

