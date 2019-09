Tecnología : Enchufes solares para ventanas.

El enchufe de ventana se acopla al cristal gracias a una ventosa. En un lado (el que apunta a la ventana, al ext

Un pequeño panel solar, que se adhiere a la ventana, y una batería que permite enchufar pequeños dispositivos eléctricos o almacenar la energía para utilizarla durante la noche.

Los minipaneles solares reciben los rayos, el dispositivo los convierte en electricidad y, a través del enchufe, el usuario puede cargar sus dispositivos electrónicos o usar aparatos que no necesiten mucha potencia eléctrica.

Con capacidad de carga de 1000 mA / hora (10 h de duración) y una media de 5-8 horas para conseguir cargarlo completamente.

En una casa, ¿qué partes reciben en mayor grado los rayos del sol? Seguramente las ventanas, el elemento cuya función es permitir que entre la luz (además de poder generar corrientes de aire para ventilar el interior). Por tanto, son el lugar perfecto para colocar pequeños paneles solares que puedan generar energía de una forma renovable y limpia.

Es la idea de este nuevo cargador solar que tiene como objetivo ofrecer un enchufe portátil que se puede llevar a cualquier lugar, aunque diseñado para colocar en las ventanas. Un enchufe de ventana que imita a los tradicionales enchufes de pared que se han usado toda la vida. Y sin pasar por una complicada instalación eléctrica.



Los diseñadores de este enchufe cuentan que su objetivo ha sido crear un enchufe portátil que cualquier persona pueda instalar y usar sin necesidad de ser un manitas. Algo así como los periféricos Plug & Play (enchúfalo y úsalo) que se conectan a los ordenadores.

El enchufe de ventana se acopla al cristal gracias a una ventosa. En un lado (el que apunta a la ventana, al exterior, lógicamente), tiene unas pequeñas células solares. En otro lado, el enchufe en sí. Los mini paneles solares reciben los rayos, el dispositivo los convierte en electricidad y, a través del enchufe, el usuario puede cargar sus dispositivos electrónicos o usar aparatos que no necesiten mucha potencia eléctrica. Simple. Práctico. Genial.

También almacena energía:

Pero los enchufes no se usan todo el rato. Por eso, este enchufe solar de ventana almacena energía cuando no se está usando. De este modo, después de unas cinco o seis horas de carga (dependiendo de la incidencia de los rayos solares), ofrece diez horas de uso. Esto permite dejarlo en la ventana durante horas y, después, meterlo en el bolso, en la mochila o en la cartera para cargar los dispositivos más tarde, ya fuera de casa.

Pensado para poder llevarlo con nosotros a cualquier sitio y colocarlo en cualquier ventana expuesta al sol, aprovechando la energía solar para cargar nuestros gadgets.

El sol también es tuyo, aprovecha su energía.

Es limpia y es gratis.

