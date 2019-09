LA CORPORACION BUSCA IMPUNIDAD PARA UNO DE SUS SOCIOS

Desde el bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy denunciaron que desde el Concejo De Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales De La Republica Argentina buscan entorpecer el proceso de investigación contra el fiscal general Alejandro Ficoseco y contra miembros del Tribunal de Cuentas, “pretenden garantizar, a través de una defensa corporativa: impunidad” afirmaron.

Los legisladores relataron que los procesos que se llevan adelante por mal desempeño de sus funciones, tanto al Fiscal General y como a los miembros del Tribunal de Cuentas, están en su primera etapa; es decir, en un proceso de investigación, donde se garantizan- subrayaron- los mecanismos constitucionales. En este sentido aclararon que hasta el día de hoy se está investigando y produciendo la prueba que los denunciados han ofrecido.

Señalaron luego, que comentarios que formularon miembros de esa “corporación” nacional, han “ofendido” a Jujuy; “estos personajes no pueden decir irresponsablemente que es procedente una intervención del poder judicial provincial” advirtieron.

En otro tramo denunciaron que esta asociación de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales se instaló en nuestra provincia con el firme propósito de “hacer lobby a favor de una persona que todavía no ha sido acusada y que no se sabe si tendrá una acusación”, tras lo cual añadieron que es evidente que “buscan impunidad y que no se investigue a uno de los socios de esa corporación”.

Finalmente expresaron que llama la atención que en su visita a la Legislatura, en una intervención "absolutamente partidaria", solo se hayan entrevistaron con legisladores del Partido Justicialista y que luego hicieran declaraciones sin haberse reunido con el resto de los bloques parlamentarios o con el vicegobernador. “Si pretenden ejercer alguna presión sectorial, desde la Legislatura les respondemos que los juicios políticos prosiguen, respetándose todas las garantías constitucionales y el debido proceso” concluyeron.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.