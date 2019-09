Se desarrolló una Jornada de Capacitación y Prevención de Bullying, Ciberdelitos, Grooming y Trata de Personas

Con amplia convocatoria, la Jornada de Capacitación y Prevención sobre Bullying, Ciberbullying, Sextorsion, Trata de Personas y Grooming, organizada por la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy, se desarrolló el martes 3 de septiembre en el anfiteatro de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Claudia Neme Scheij perteneciente a la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, Patricia Moyata y Héctor Laureano de la División de Criminalística de la Policía de la Provincia. Desde la organización, adelantaron que en el mes de octubre próximo se realizará otra Jornada similar debido a que fueron 700 las personas inscriptas, superando la capacidad del lugar.

En la oportunidad, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy, Dr. Mario Horacio Nallar, explicó que la capacitación abordó los temas de Ciberdelitos, Trata de personas y Cibertrata, “entre los Ciberdelitos tenemos el Grooming que es el único que está legislado en nuestro ordenamiento penal, también tratamos el Sexting, Sextorsion, la Pornovenganza que tienen relación con el Ciberdelito pese a que no están incorporados al código penal y la Trata de Personas”, indicó. Sobre la cantidad de inscriptos, hizo saber “la convocatoria fue muy exitosa, supero todas nuestras expectativas así que hoy decidimos hacer una segunda convocatoria para octubre, y lo importante es que la gente vaya tomando conciencia porque son delitos viejos actualizados mediante la Tecnología lo que es más grave aún porque se voltean las fronteras, y los chicos con su necesidad de conocer y su impronta son vulnerables por eso apuntamos a prevenir porque es mejor prevenir que curar”, señaló; por ello, instó a “que toda la comunidad, los padres, los mismos chicos, los docentes se involucren y tomen conciencia fundamental para poder salir de una situación delictual”, y remarcó la importancia de la Educación y la toma de conciencia donde “la información hoy es muy valiosa y es lo que va ayudar a alejar de los peligros y los riesgos a nuestros chicos”.

Por otro lado, el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil se refirió a las leyes vigentes en la materia, indicando que “actualmente, hay proyectos presentados, pero lamentablemente el único delito legislado es el del Grooming, un acoso que termina en un abuso sexual y que se da entre un mayor y un menor, es el único legislado penal y lamentablemente tienen una escala penal muy pequeña que va de los 6 meses a los 4 años”, a la vez advirtió “no nos olvidemos además que los delitos informáticos son de difícil prueba porque se borran, se pierden porque los chicos se asustan y lo borran, tienen miedo al igual que los padres, por eso resulta fundamental guardar y tomar conciencia, y la única manera es informándose”.

Asimismo, la Lic. Claudia Neme Scheij perteneciente a la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y referente del Programa “Seguridad Inteligente: Informarte es Prevenir”, explicó que el objetivo de la Jornada fue “la prevención y la capacitación sobre Bullying, los Ciberdelitos que afectan a niños, niñas y adolescentes , específicamente el Grooming como así también el Ciberbulling, Sexting, la Sextorsion, y la Trata de Personas, esta última la incluimos porque se ve afectada por la facilidad de captación a través de las redes sociales”, precisó. En ese sentido, indicó “el problema de esto es que no se toma la dimensión de la gravedad de las consecuencias que pueden traer este tipo de delitos, no hay que olvidarse que el Bullying no deja de ser violencia y el Grooming no deja de ser abuso sexual infantil, entonces si nosotros no lo miramos desde ese punto de vista no entendemos que somos los adultos los responsables de los menores de edad que son los que nos miran, nos copian y que nosotros tenemos que velar por la salud mental, física y anímica de esos menores así que estamos en una grave situación, y además lo que nos preocupa es el vacío legal que hay en nuestro país”; sobre ese punto, dio a conocer el trabajo que realizan “tuvimos este año para disertar dos veces en la Cámara de Diputados, el Programa nuestro fue seleccionado por una Red Internacional y estuvimos en la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes lo cual nos permitió no sólo plantear nuestro programa sino también debatir con distintas redes del país, y una de las conclusiones a las que se llegó es que sí hay leyes que protegen a los niños pero no están en aplicación”, planteó la profesional. Por ello, la Lic. Scheij remarcó la importancia de concientizar, conocer, informarse, porque lamentablemente los papás no conocen que la Tecnología los atraviesa permanentemente y que nuestros hijos son nativos digitales”.

Finalmente, la Lic. Claudia Neme Scheij y el Dr. Mario Horacio Nallar de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy, adelantaron que en el mes de octubre se realizará una Jornada similar debido a la cantidad de inscriptos que no alcanzaron a tomar lugar en la Jornada del martes “quiero agradecer al personal de la querida Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy por haber realizado esta Jornada que llevamos a cabo hoy en conjunto, superó todas nuestras expectativas ya que tenemos 700 inscriptos y hay 200 que quedaon a afuera”, manifestó el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil.

