“JUJUY TIENE MUCHO PARA DAR AL PAÍS”

El presidente Mauricio Macri participó del acto de conclusión de la obra mecánica de Cauchari II y III a través de videoconferencia, oportunidad en la que hizo llegar su mensaje a todos los jujeños: “Tienen que aprovechar esa radiación solar para empezar a transformarse en potencia mundial en generación de energía solar”, expresó.

El Mandatario nacional, felicitó a Gerardo Morales y a su equipo de trabajo, de quienes destacó el “esfuerzo que valió la pena”, a la vez ponderó la figura del gobernador jujeño que “generó la confianza en los Chinos para financiar este parque, que es el más grande Latinoamérica”.

El presidente señaló: “La capacidad de energía solar de Jujuy es casi infinita, es un regalo de Dios que vamos a trasformar en trabajo para los jujeños como lo fue para los cientos de jujeños que trabajaron en estos meses para hacer realidad esta planta solar”.

Además, felicitó a los miembros de las comunidades indígenas, y recalcó la importancia de su inclusión en los proyectos de energéticos de la provincia como también por la participación en el desarrollo de la minería y del litio.

“Jujuy tiene mucho para dar a esta Argentina Federal que lanzamos con toda la fuerza hace tres años atrás y que generará oportunidades de trabajo y progreso que encararemos en esta nueva etapa a partir del 10 de diciembre”, expresó Macri, y en ese marco, dijo que “hay mucho por hacer”.

“La energía que están generando es de verdad y que van a alimentar más de 166 mil hogares de argentinos, e insistió «esto es solo el comienzo que los jujeños le van a dar al resto del país”, concluyó.

“No hay nada que no podamos hacer si trabajamos en equipo”

A su turno, Marcos Peña destacó que se puede trabajar en equipo con las comunidades indígenas, rompiendo prejuicios y estigmas.

Asimismo, remarcó el “orgullo y fuerza que demostraron los 600 trabajadores de este proyecto, capacitándose y trabajando en condiciones durísimas para lograr esta proeza”.

Subrayó que “esta es la respuesta para quienes decían que no se puede desarrollar energías renovables en nuestro país, porque no tenemos las mismas condiciones que en otros países, generamos este parque, demostramos que, si es posible y multiplicamos por cinco las energías renovables en los últimos 4 años, mostrando que no solo se puede agregar diversidad a la matriz energética sino también llevar trabajo y producción de energía a lugares que antes no la producían”.

“No hay nada que no podamos hacer si trabajamos en equipo, con grandeza y si proyectamos futuro, para lograr lo que parecía imposible, apostando al trabajo, a la capacidad y al amor por la tierra”, concluyó Peña.

