La agonía diaria del nene de seis años que prefiere morir a seguir viviendo

Ya buscaron ayuda médica en toda Ucrania, desde la aldea natal de Shypyntsi hasta la capital Kiev. Según Natalia, los médicos se reiteran en las frases pero no le encuentran la respuesta: "Es uno de los casos más extremos que han visto", asegura que le dijeron.

Según Natalia, su hijo sueña con ir a la escuela, pero no puede hacerlo debido a su condición. "Tiene miedo de salir y conocer gente. No quiere que lo miren y lo señalen. Vadym no tiene amigos y se siente socialmente incómodo".