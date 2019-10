Mariana Nannis mostró pruebas de las agresiones que habría recibido por parte de Claudio Caniggia

Es que, luego de publicar calamitosos mensajes apuntando contra su ex y su actual pareja, Sofía Bonelli (26), la mediática primero mostró chats privados con su hijo Áxel (28), quien días atrás amenazó con contar "secretos ocultos" de su familia.

Pero lejos de conformarse con esos primeros embates 2.0, la botinera más famosa de los 90 volvió al ataque este domingo con nuevos descargos y supuestas pruebas de las agresiones que ella jura haber recibido por parte del ex futbolista.

"Sabe muy bien que el divorcio, si se quiere divorciar, lo tiene que pedir en España y no lo hace por todo lo que oculta y no quiere darme la mitad de nada",

"Sabe muy bien que el divorcio, si se quiere divorciar, lo tiene que pedir en España y no lo hace por todo lo que oculta y no quiere darme la mitad de nada", sumó indignada.

Sucede que después de publicar ese largo escrito, Mariana posteó "una de las muchas pruebas" de las agresiones que asegura haber recibido por parte del ex delantero de la Selección Argentina de Fútbol.