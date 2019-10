Thelma Fardin por el caso Darthés: “Si Brasil no lo extradita, tendremos que llevar adelante el juicio ahí”

“Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hace bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles", dijo Thelma Fardin a Infobae , después de recibir la noticia. "Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique” .