La China Suárez llegó a Ezeiza y evitó hablar de su separación de Benjamín Vicuña

"Después de confesar esta separación...", señaló la periodista. "Estoy con mis hijas, porfa, cuidado con lo que decís" , advirtió la actriz. "¿Ellas no están al tanto?", consultó la notera. "Estoy bien, gracias", respondió la China. "¿Cómo estuvieron las vacaciones?", preguntó la cronista. "Divinas por suerte. Muchas gracias", reiteró la figura de Pol-ka.

La protagonista de ATAV avanzaba por al aeropuerto mientra la cámara de Confrontados la seguía. Algo incómoda con la situación, la expareja del galán chileno dejó en claro que no quería seguir con la entrevista. "Estoy con mis hijas, no quiero hablar. Está todo bien. No tengo más nada para decir. Gracias. Buen día", dijo y procedió a dejar el lugar.