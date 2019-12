La Princesita "Me faltó ser menos bolu…, más fría y calculadora"

Karina: -Mmm… tal vez por miedo, por cuidar mi paz, o tal vez porque la gente de mala no se cansa y tal vez mienta y te destruya sólo para defenderse. No lo sé. Hay cosas que prefiero dejar en el olvido. Y porque pienso que obligarte a contarlas si no lo sentís, puede generarte daño.

K: -Mmm, más o menos. Me faltó ser menos bolu…, más fría y calculadora para algunas cosas. Creí que poner solo el corazón era una buena base para todo, pero entendí que para no salir perjudicado en algunas cosas, hay que poner primero la cabeza y luego el corazón, como muchos. Ahí disfrutás más y salís menos lastimado.

K: - Mmm… por el momento no tengo la necesidad de contarlo. Hoy prefiero guardármelo para mí. Pero sí, no me venía sintiendo bien a lo último. Nada que ver el con el programa, eh. Pero hay que priorizarse y rodearse de gente que te contenga y de buena energía, más aún al estar tan expuesto. No supe hacerlo yo.