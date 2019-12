UNJu : Movilidad Estudiantil : Estudiantes de la Facultad de Ingeniería cursarán un semestre en Francia

La Université de Technologie de Belfort Montbeliard (Francia) y Polytech Nancy de la Université de Lorraine (Francia) serán las Instituciones Universitarias anfitrionas en las que los estudiantes Viviana Águila, de la carrera Ingeniería Informática; Agustina Ayelén Flores Longombardo y Luis Santiago Domínguez , ambos estudiantes de la carrera Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), cursarán el primer semestre de 2020. El viaje de estudios se enmarca en el Programa Argentina Francia Ingenieros Tecnología (ARFITEC) que se asienta en proyectos de cooperación entre establecimientos de enseñanza superior argentinos y franceses que tienen a su cargo la formación de profesionales de la Ingeniería.

Con el objetivo de fomentar y consolidar vínculos de cooperación durables entre los establecimientos de enseñanza superior argentinos y franceses responsables de la formación de ingenieros de ambos países, el Programa AFITEC facilita la movilidad de los estudiantes, favoreciendo el reconocimiento recíproco de los períodos de estudios e inclusive de los diplomas, con el fin principal de desarrollar la apertura profesional de los graduados; además, otorga un particular interés a la constitución de redes de establecimientos, garantía de la durabilidad de las acciones, que reposa en el reconocimiento y la confianza de ambas partes; y ofrece aperturas hacia la transferencia de tecnologías, la innovación y la investigación. En ese marco, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Viviana Águila, Agustina Ayelén Flores Longombardo y Luis Santiago Domínguez próximamente viajarán hacia Francia para comenzar sus estudios correspondiente al primer semestre de 2020 en la Université de Technologie de Belfort Montbeliard y Polytech Nancy de la Université de Lorraine, Francia, y dieron a conocer sobre cómo conocieron del Programa, sus convocatorias y las expectativas que tiene una vez arriben a las Universidades de destino.

Viviana Águila, estudiante de la carrera Ingeniería Informática, completará sus estudios en la Université de Technologie de Belfort Montbeliard, y dijo “yo me enteré de esta Beca por mis compañeros que viajaron anteriormente, fui averiguando y me interesó un montón, hace dos años que vengo estudiando el idioma que es un requisito muy importante y la verdad es que estoy muy feliz de tener esta oportunidad de poder viajar y poder recibir información de otro país, poder formarme mucho mejor para mi tesis que es lo que necesito, y poder viajar y conocer otras culturas creo que me va dar nuevos conocimientos para un futuro, me va a ayudar un montón”, compartió. En tanto, Agustina Ayelén Longombardo, estudiante de la carrera Ingeniería Química explicó “desde primer año supe de la Beca y desde primer año que la desee, siempre me mantuve al tanto de las convocatorias y espero aprender un montón porque cuando uno va a otro país es un choque cultural que ayuda, rompe paradigmas y creo que eso necesita la Ciencia y la Ingeniería hoy en día, que es descubrir nuevos horizontes y tratar de llevarlos al lugar donde uno vive”, y agregó “sería hermoso que todos vayamos al exterior a informarnos pero volvamos aquí donde vivimos, traigamos lo que sabemos así que esas son mis expectativas traer conocimientos no sólo para mí sino también para los demás y poder impulsar a otros para que puedan tomar esta oportunidad porque es maravilloso conocer diferentes partes del mundo, viajando y estudiando al mismo tiempo”.

Por su parte, Santiago Domínguez, estudiante de la carrera Ingeniería Química, manifestó “conocí la Beca preguntado a algunos chicos, averiguando algunas páginas de la Facultad y conocí a ex becarios que me contaron de lo que vivieron, y lo que me gustaría hacer es encontrar material para mi tesis en lo que sea para innovar, que ayude en la provincia y conocer otras cosas que no tenemos acá para mejorar”. Tanto Agustina Ayelén Longombardo como Santiago Domínguez, cursarán en la Polytech Nancy de la Université de Lorraine.

El programa ARFITEC se basa en la implementación de proyectos de cooperación entre instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas que tengan a su cargo la formación de ingenieros. El programa funciona bajo la coordinación de un comité mixto franco-argentino en el que se encuentran representadas las autoridades de cada uno de los dos países, a través del Ministerio de Educación y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, y los Ministerios franceses de Educación Superior e Investigación y de Asuntos Exteriores, representados por la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros (CDEFI) y la Embajada de Francia en la Argentina respectivamente.

