Florencia Peña enfurecida con quienes se quejaron de los precios de la obra de Casados con hijos

La actriz usó las redes sociales para mostrar su enojo con la gente que se mostró molesta por el valor de las entradas.





















Casados con hijos vuelve con su elenco original pero, esta vez, en el teatro . La noticia enloqueció a los fanáticos de la familia Argento que tanto hizo reír a los argentinos desde su estreno hace casi 15 años .

























Sin embargo, muchos que quisieron indagar por el precio de las entradas de la obra que estará en cartelera a partir del 12 de junio , ya no se sintieron tan a gusto por considerar que sus valores son un poco elevados .

El precio para ir a ver Casados con Hijos no baja de los 1500 pesos por persona y las mejores ubicaciones alcanzan los 3500 pesos . Las entradas ya están disponibles por Ticketek .

“Perdón, pero no me parece barato 1500 pesos por menos de 2 horas de teatro. ¿Acaso soy un desquiciado?”, había opinado un hombre en las redes sociales. Florencia Peña , quien interpreta a la legendaria Moni Argento , no se quedó callada. “Es lo que sale una obra de teatro hoy. Teniendo en cuenta lo que cuesta producir en Argentina… en otras partes del mundo pagás hasta 300 dólares las entradas “, respondió.

“En otras partes del mundo ganan 1000 dolares por mes como minimo. Cuesta producir..significa que los actores ganan cien veces mas que cualquier laburante”, escribió una usuaria de Twitter . “Mi linda chaquita, después te pasamos la facturación así, si reventás, que sea con fundamento “, respondió irónica la actriz.





