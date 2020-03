Jorge Lanata sobre la intervención judicial de Jujuy: “El presidente le mintió a Gerardo Morales y él no se dio cuenta”

En el pase de programas entre “Cada Mañana” y “Latana sin Filtro”, sus conductores hablaron sobre los dichos del gobernador de la provincia de Jujuy.

En el pase entre “ Cada Mañana ” y “ Lanata sin Filtro “, Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y todo su equipo hablaron sobre los temas del día.

“Estamos tratando de descifrar las cosas Jorge”, aseguró Longobardi con una sonrisa controlada. El conductor de “Lanata sin Filtro” respondió: “El problema es que todo es lo que parece. Nosotros, para no hacernos pelota y no deprimirnos, pensamos que no es lo que parece. Todos es mucho mas brutal y simple. Es lo que es”.

Langobardi recordó los dichos de Oscar Parrilli , el senador y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia, quien en una nota indicó que “Hoy en Argentina ser juez es como tener sarna”.

“Ese es que había dicho que vos eras el gorila hijo de puta?”, preguntó Lanata , a lo que Longobardi aclaró: “Pero inteligente. Vos te quedás siempre con la parte negativa”.

Por último, el pase habló sobre la posibilidad de que haya una intervención judicial en Jujuy. “Hablé con Morales y me dijo que Fernández le había dicho que no”, contó Longobardi .

“El presidente fue y le mintió y él no se dio cuenta que lo estaban cagando”, lanzó Jorge .

“Puede haber posiciones distintas, pero para mí está claro quién es el jefe. Nos cuesta reconocer que somos lo que somos. Desde que yo laburo, esto fue siempre así. Nunca vi bajar nada acá. Sería bueno reconocer que esto está pasando para ver cómo podemos cambiarlo. Hay situaciones que solo se explican si esto es lo que se ve. Es complicado encontrar una explicación sofisticada”, concluyó el conductor de “ Lanata sin Filtro “.

