Alberto Fernández: descabezó la Anses y estalló la polémica por la liberación de presos

No hubo asombro, para nada, pero sí cierta electricidad en el circuito oficialista: el final de Alejandro Vanoli como jefe de la Anses apenas esperaba fecha, pero no está claro si será el único malestar con desenlace traumático. Alberto Fernández encomendó a Santiago Cafiero formalizar su orden. Cumplido el trámite por el jefe de Gabinete y difundida la decisión, estaba claro en el oficialismo que el impacto público era un dato potente en sí mismo . Primera baja significativa. Y en el final de un día marcado por el fuerte malestar presidencial frente al giro de rechazo que había terminado de tomar la excarcelación de presos en medio de la cuarentena. Dos renglones de una agenda no deseada y con mensaje interno .