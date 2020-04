Conmoción en Hollywood: murió el actor Irrfan Khan

La estrella de “La vida de Pi” y “Slumdog Millionaire”, entre otros tantos títulos, falleció a los 53 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2018.

El actor indio Irrfan Khan , conocido por sus interpretaciones en La vida de Pi, Inferno y Slumdog Millionaire, murió a los 53 años en un hospital de Bombay.

El interprete estaba internado por complicaciones derivadas del cáncer que sufría desde 2018 . La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un comunicado enviado por su agencia de representación. “Rodeado por su amor, por su familia, se fue al cielo dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz”, dice el texto.

Su última película

La noticia sobre su enfermedad fue revelada por él mismo a sus seguidores en 2018. “Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y de lo que encontré en mí me han llevado a la esperanza “, declaró Khan.

Entonces no dio más detalles sobre su estado de salud. Durante meses estuvo sometido a un largo tratamiento en Londres y se recuperó de tal modo que pudo rodar la que resultó ser su última película Angrezi Medium , cuyo estreno se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus.

La muerte de su madre en plena pandemia

La semana pasada el actor tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Kokilaben de Mumbai con una infección de colon de la que no pudo recuperarse . Khan estaba casado con la guionista Sutapa Sikdar y tenía dos hijos, Babil y Ayan.

Hace apenas unos días, Irrfan había sufrido la muerte de su madre en Jaipur y tuvo que presenciar el funeral de forma remota a través de un enlace de vídeo desde Mumbai debido al confinamiento decretado en la India por el coronavirus.

Irrfan Khan fue una de las primeras estrellas de Bollywood en conquistar la Meca del Cine, donde trabajó en destacadas películas como Jurassic World: el reino caído, La vida de Pi y Slumdog Millionaire, además se destacó junto a Tom Hanks en Inferno y en Un corazón invencible con Angelina Jolie.

