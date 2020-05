Héctor Vidal Rivas, histórico asistente de Mirtha Legrand: “Goldy murió de tristeza”

El asistente de Mirtha Legrand detalló que la conductora tiene "un gran dolor" por la muerte de su hermana, Goldy (Video: Hay que ver, El Nueve)









El histórico asistente y amigo personal de Mirtha Legrand, Héctor Vidal Rivas, contó cómo se encuentra la conductora, luego de haber sufrido la inesperada muerte de su hermana Goldy, el pasado viernes 1 de mayo.









“Es un gran dolor que tiene y creo que dentro de unos días va a ser todavía mucho peor, porque se va a dar cuenta de que no puede hablar dos o tres veces por día con Goldy", señaló. "Va a ser muy difícil, pero sabemos de la fortaleza que tiene, y ojalá vuelva pronto a la televisión, que es lo que la va a ayudar a superar un poco esto. Yo creo que no lo va a superar nunca porque eran una sola persona”, sostuvo en diálogo con el programa Hay que ver.









Vidal Rivas remarcó la angustia de Mirtha por “el hecho de no poder despedir a la hermana”, y añadió que el médico “no la dejó bajo ningún punto de vista” asistir al entierro. Además, remarcó que “ella se está cuidando tremendamente y la única persona que estuvo en la casa toda esta cuarentena fue Elvira", al tiempo que agregó que "no entraba nadie a la casa”.













De igual manera, y luego del triste episodio que Mirtha vivió en estos días, Marcela Tinayre, Nacho Viale y Amalia, una entrañable amiga de la diva, fueron a verla para acompañarla en este momento tan difícil.









Vidal Rivas señaló que Mirtha “se está cuidando mucho” y sostuvo que “está temerosa de todo lo que está pasando”.





La despedida de Mirtha Legrand a su hermana (Foto: Instagram) La despedida de Mirtha Legrand a su hermana (Foto: Instagram)









“Esto le cayó sin pensarlo, de sorpresa, sin que Goldy estuviera enferma", afirmó, además de brindar una teoría de lo que -para él- fue el motivo del fallecimiento de la actriz: “Yo creo que Goldy murió de tristeza porque nunca pudo superar la muerte de José y eso fue muy difícil”. El hermano mayor de las Legrand, el cineasta José Martínez Suárez, falleció en agosto del año pasado, luego de pasar un largo tiempo internado y tras sufrir una neumonía.









Por otra parte, señaló que a Mirtha “la cuarentena la tenía muy angustiada”, y remarcó que la conductora “es una persona que ve televisión permanentemente, que está informada, que lee todos los diarios de la mañana, que está con su computadora... Y estaba muy preocupada, sobre todo por el país y por la gente”.









En cuanto a la imposibilidad de Mirtha de ir a despedir a su hermana, Vidal Rivas recalcó que "era un peligro muy grande que fuera” al entierro por la pandemia del coronavirus. “Toda la familia decidió eso y el doctor le pidió por favor que no saliera de su casa”, señaló.









“Para contenerla está Marcela, que siempre se pone todas las cosas en el hombro. Se quedó todas estas noches a dormir con al madre en la casa. Y todos sus amigos por teléfono o por WhatsApp, pero le cuesta mucho también hablar porque es hablar y ponerse a llorar”, sostuvo.









Finalmente, Vidal Rivas señaló que “ese día yo me enteré antes que Mirtha, y menos mal que no se me ocurrió preguntarle por Goldy. Corté y cuando volví a llamar, en ese momento estaban llegando Marcela y Nacho para hablar con ella. Fue un golpe muy duro, pero de todas formas es fuerte, le va a costar mucho pero va a salir adelante”.









El amigo de Mirtha señaló que la conductora “habló ese mismo día con Goldy, antes de que se fuera a dormir la siesta” de la que no volvió a despertar.









Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.