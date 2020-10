El Presidente anunció la creación del Fondo Nacional de la Defensa con el que se crearán 20 mil puestos de trabajo en 2021

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la presentación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que financiará la recuperación y la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas, potenciará el desarrollo de la industria nacional de ese sector y, solo en 2021, impulsará la creación de 20.000 puestos de trabajo.





Fernández aseguró que es necesario que “el Estado nacional vuelva a entender que todo Estado en la modernidad necesita de la defensa, que no solo es pensada con fines bélicos, también es pensada con fines disuasivos y con atención a las necesidades internas que el país tiene. Lo hemos visto en la pandemia con lo mucho que las tres fuerzas hicieron para ayudar en la emergencia”.



“Vamos a hacer todo lo necesario para que se produzcan más aviones, para que Fabricaciones Militares funcione al máximo”, señaló el Presidente, que estuvo acompañado en la sede del astillero Tandanor, en la dársena sur del Puerto de Buenos Aires, por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro.



“Tenemos una oportunidad única, tenemos en las tres fuerzas una oficialidad que se graduó en la democracia y que desde entonces viene sirviendo a las instituciones de la democracia, tenemos la oportunidad de empezar a pensar la defensa, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas mirando para adelante, porque tenemos una proyección de futuro que antes no teníamos”, expresó.



Y destacó que “es tiempo de darle a las Fuerzas Armadas el reconocimiento social que merecen, son nuestros almirantes, generales, brigadieres, son los están llamados a defendernos ante cualquier agresión y cuidarnos permanentemente, y por eso nos ocupamos de que parte de ese reconocimiento se manifieste en un reordenamiento salarial que muchos años estuvo tergiversándose, pero no bastaba solo con eso, si queremos desarrollar un prototipo de defensa para la Argentina hace falta recursos”.



Además, remarcó que “la Argentina cuenta con técnicos de calidad: allí tienen en el INVAP y en el CONICET la prueba más evidente de la capacidad científica y tecnológica del país”.



“Es hora de que unamos fuerzas e inteligencia y pongamos en marcha la Argentina que nos merecemos. No es la que nos dejaron, la que la pandemia arrecia, es la que vamos a empezar a construir a partir de ahora”, afirmó.



El FONDEF tendrá impacto federal, ya que mejorará las condiciones de formación y servicio de las Fuerzas Armadas, al tiempo que beneficiará a las provincias y localidades donde están radicadas las diferentes industrias vinculadas a la defensa.



En 2021, el contará con más de 30.000 millones de pesos, es decir el 0,5 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Ese porcentaje se incrementará a 0,65 en 2022 y a 0,8 a partir de 2023.



El nuevo financiamiento estará orientado a favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios de la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico, e incrementar la investigación y el desarrollo, tanto en el sector público como privado.



Administrado por el Ministerio de Defensa, este fondo debe ejecutarse en su totalidad año tras año y tendrá doble control parlamentario y la ley que establece su creación fue promulgada el pasado 1° de octubre, a través del decreto 782/20.



En el acto estuvieron presentes en el acto los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo; de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac; del Ejército, Agustín Cejas, y de la Armada, Julio Guardia.



Participaron también los presidentes de Tandanor, Miguel Ángel Tudino; de Fabricaciones Militares, Iván Durigón; de FADEA, Mirta Iriondo; del IAF, Guillermo Carmona; del INVAP, Hugo Albani, y del Astillero Río Santiago, Ariel Basteiro, además de representantes del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales y de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), de la Asociación de Industriales de la República Argentina (ADIMRA), de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial Producción para la Defensa (CARAE) y de la Fundación Pro Tejer.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.