Junto al Mandatario estuvieron presentes, la Ministra de Educación, Isolda Calsina: Marcelo Cazón, propietario de la Empresa Wichay, Servicio de Construcciones Civiles & Logística; María Ester Peñaranda, directora del establecimiento; padres y vecinos del sector.

Luego de la firma del documento de marras, la profesora Peñaranda agradeció al Gobierno de la Provincia por atender el reclamo de la población escolar que desde hace 20 años comparte edificio escolar con la escuela primaria, lo que permitirá sumar un nuevo turno y nuevas orientaciones, entre otras ventajas.

En tanto la ministra de Educación Isolda Calsina puntualizó que la iniciativa es el resultado de dos años de logística y otros dos de planificación con todo el equipo abocado a mejorar la calidad educativa en toda la provincia.

Por su parte el Gobernador Morales puntualizó que, mediante este programa, se construirán 258 edificios que incluyen jardines maternales, salitas para niños de 3, 4 y 5 años, escuelas primarias y secundarias, es decir, vamos a cubrir la demanda edilicia que tiene nuestro sistema educativo, con una matrícula creciente.

En el caso particular del Colegio Secundario N° 48, apuntó que con el nuevo edificio podrá crecer, ya que no solo se incrementará la matricula con otro turno para que los jóvenes del sector no tengan que trasladarse a otras escuelas.

Asimismo, ya en un edificio de calidad y con toda la tecnología, permitirá sumar nuevas orientaciones educativas y puedan acceder a nuevas propuestas. Nuestra prioridad es la educación por sobre todo y que será financiado con la renta que genera la Planta Solar Cauchari.

Señaló que cuando pase la pandemia volveremos a las clases presenciales, pero también profundizaremos la educación virtual, que tendrán que ser concurrentes, porque la educación remota nos acerca a otras tecnologías.

Por ello sumaremos 1200 km de fibra óptica, equipamiento de última generación para las escuelas técnicas, etc, pero también la formación docente que les permitirá acompañar el crecimiento tecnológico de los chicos la construcción de un nuevo establecimiento educativo, implica además la generación de casi 50 puestos de trabajo directo en construcción y otros de manera indirecta, en las 258 obras que vamos a realizar en toda la provincia, concluyó.