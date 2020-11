CPN BLANCA JUÁREZ : LOS PRECIOS SEGUIRAN EN ALZA HASTA TANTO NO SE AQUIETE LA CUESTION INFLACIONARIA Y EL AUMENTO DEL DÓLAR

La suba del dólar en los últimos días (tuvo saltos casi diarios) impactaron directamente en el panorama económico en términos generales, aunque el Gobierno adoptó ciertas medidas pensadas a partir de la instrumentación del cepo en el dólar ahorro y luego en el impuesto a las ganancias para controlar la demanda de la moneda extranjera, sobre todo porque el pueblo argentino entiende que el resguardo para mantener el poder adquisitivo de la moneda pasa por comprar dólares y ello repercutió en la inflación y en la formación de los precios de la canasta básica alimentaria, según lo explicó la Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, CPN Blanca Juárez.

Sostuvo que indudablemente las variaciones del dólar inciden en la formación de precios, máxime cuando la industria argentina depende de artículos importados, que si bien es cierto corren por dólares diferentes porque el contado contra liquids está dedicado para las operaciones de importaciones y exportaciones, lo cual impacta en el dólar blue y los precios se mueven permanentemente, por ende afecta también el poder adquisitivo del salario de bolsillo en una pérdida del valor de la moneda argentina.

Anticipo que la tendencia indica que los precios no bajaran y se aguarda algún tipo de medidas como los programas de precios controlados con aquellos que están formando parte de una lista de artículos de la canasta básica alimentaria, compromisos de algunos supermercados y ofertas del 2x1 o las segundas marcas, lamentando que no se avizora una disminución en el tema precios hasta tanto no se aquiete la cuestión inflacionaria.

Respecto al comportamiento de los mercados y su incidencia en Jujuy, la contadora Juárez destacó que indudablemente la provincia será afectada cuando se produzcan movimientos del dólar y fundamentalmente cuando haya un aumento en el combustible, ya que la región recibe productos de otras provincias para el consumo interno y al valor del producto se le debe agregar el gasto del traslado, y en ese sentido puntualizó que una buena alternativa para Jujuy y el NOA sería el desarrollo de los trenes para el tráfico comercial de productos, porque la diferencia entre el transporte actual y los trenes es de un tercio, es decir beneficiaria a la región por su distancia de los puertos o de los grandes centros industriales, y la otra alternativa seria también el desarrollo de la industria local, concluyó.

