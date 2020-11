TOMA DE TIERRAS, AMENAZAS A LOS VECINOS Y PRECARIAS CONDICIONES DE HABITAT, UN PANORAMA QUE PREOCUPA AL BARRIO OBRERO DE CAMPO VERDE

Preocupa la problemática de la toma de tierras en todo el país y en Jujuy en los últimos días se transformó en una realidad en diversos puntos del territorio provincial y en barrios de nuestra ciudad, como el caso del Barrio Obrero en Campo Verde uno de los últimos barrios populares censados por el Anses, por el poco desarrollo que han obtenido por esfuerzo propio los vecinos, que se vio sorprendido cuando un grupo de personas intento ocupar un terreno y las fiscalías y la Policía de Jujuy recibieron denuncias y desarticularon un intento de usurpación y una toma de tierras en dicho sector habitacional, no obstante un espacio verde se encuentra actualmente ocupado.

Según los propios vecinos el desde el pasado 02 de mayo perdieron lo que antes era un espacio reservado para el puesto de salud y espacio verde del Barrio Obrero, el último lugar que quedó, porque luego de la separación y judicialización de quienes manejaron el barrio, lotearon e hicieron venta y reubicación arbitraria en los demás espacios comunes que en varias oportunidades como ahora defendieron los vecinos. Inicialmente la policía atendía el sinnúmero de llamados que recibía de los vecinos, los días 03 y 04 de mayo que se inició la usurpación, venían esporádicamente argumentando que no podían hacer nada y desde las autoridades provinciales no pueden actuar sin una denuncia, la cual no habían radicado los vecinos por amenazas que realizaba la supuesta responsable de “la comisión” y el SUM (Lidia M- enfermera del Ministerio de Salud (quien en otras oportunidades defendió a punta de palo ese espacio verde), quien se presenta a cualquier hora aún en horario de cumplimiento de sus funciones y sus hijas Laura R. y Roxana R.) a través de los teléfonos de la salita de Lozano y de teléfonos con identidad oculta). El día 05 de mayo la policía no hizo presencia y tampoco en los días previos recibió la denuncia de los vecinos.

Finalmente, según relatan los vecinos, luego de ir a la Regional No.1 de Ciudad de Nieva la cual recomendó que un grupo de vecinos en representación del Barrio fueran a radicar la misma en la seccional 50 (Campo Verde), diez (10) de los cuales cerrando la noche del día 05 de mayo fueron recibidos por el jefe Rodríguez quien envío el móvil policial con un grupo de policías que efectivamente se presentaron en el lugar, los vecinos salieron con barbijos a apoyar a quienes hicieron la denuncia respetando el distanciamiento social. Hasta el día de hoy, el móvil policial va y viene y aún no se retiran esas personas del lugar.

No sólo la ley prohíbe la toma de tierras, sino la aglomeración de gente y la violación de la cuarentena. (Quizá dirán que cómo usurpadores pretenden sacar a otros en las mismas condiciones, la verdad es que en previas negociaciones con uno de los propietarios, miembro de la familia ISSA, los mismos manifestaron el interés por pagar los terrenos el cual dijo que era viable, tras expresar sus condiciones, lo cual no se concretó y llevó adelante el juicio contra los sindicalistas gremiales, los imputados no tiene terrenos, ni han lucrado en este barrio, sus representantes en este lugar sí, algunos fueron expulsados del gremio y otros obligados a no presentarse en el barrio, tienen sus casas abandonadas. Los vecinos aclaran que estás mujeres no los representan y además la mal nombrada "comisión" no fue elegida democráticamente, sino a conveniencia. Cuatro (4) familias se instalaron de manera precaria en el espacio destinado para el Centro de salud y SUM, además talan árboles del cerro que está junto al río, para cocinar y hacer las reuniones sociales los fines de semana, las cuales cada vez son más recurrentes, y al estar en estado de ebriedad, realizan escándalos, agresiones y amenazas a los vecinos.





También en la actualidad tienen un merendero al cual asisten sólo sus hijos y una mínima cantidad de niños del barrio, llegan al punto de repartir la merienda a quienes suben y bajan por allí en autos., según afirman los vecinos en otro párrafo.

La Sra. Lidia M y Laura R. (quien dice ser abogada), y su hermana Roxana R, vendieron junto a algunos de los miembros de la "Comisión" terrenos en El Bajo y Alto Mirador que pertenece al Barrio Obrero, pero como reserva natural, y cómo lugar donde se iba a construir la escuela y La Comisaria. También patrocinaron la formación de los demás asentamientos que hay a continuación del mismo barrio, los cuales oportunamente fueron intimados por la oficina de Recursos Naturales y Ministerio de Medio Ambiente, cuando nunca hicieron caso al desalojo y la intimación de dicho organismo. Quienes usurparon argumentan que tienen necesidad, cuando ya tienen terrenos en el mismo barrio y en los asentamientos aledaños que se formaron a la par y posteriormente, para tal fin llevaron niños que son hijos de sus familiares y vecinos (tal es el caso de los hijos de Alicia G. y Ana L.-quien vive junto a la nueva usurpación y además recientemente organizó una nueva toma de tierras a continuación del mismo barrio) dichas mujeres también argumentaron violencia de género de los vecinos hacía ellas, radicando falsas denuncias) a raíz de una reunión en la que se exigía a Lidia M. rendición cuentas, en la cual convocó cómo acostumbra a personas violentas que a su vez estaban armadas. Como resultado de su ejercicio de poder agredieron en presencia de los vecinos a una mujer con su bebé recién nacido en brazos, a quien ya habían intimado y agredido en su domicilio estando embarazada, no es la primera vez que ocurren atropellos y abuso de poder de estas mujeres y de los miembros de la mal llamada "Comisión", reubicaron arbitrariamente a familias a conveniencia, a muchos de estos les cobraron el terreno, argumentando que los titulares no vivían y los reubicados tenían necesidad, siempre utilizando niños de familiares para tal fin, en la actualidad ni siquiera un 10% de los reubicados habitan dichos lugares, ni participan en las reuniones, menos aportan para suplir soluciones como es la falta de agua por la temporada, que son los meses dónde más escasea el agua.

Los vecinos manifestaron que estás personas que dicen llamarse y presentarse ante las autoridades como "La Comisión" no los representan (presentaron una denuncia colectiva ante las autoridades) por tal razón han tratado de llegar a un acuerdo con los usurpadores del SUM quienes osaron pedir no solo $20.000 (que pagaron a L.M. y sus hijas por concepto de maquinaria pesada que abrió la calle), sino 4 terrenos para retirarse del SUM. Hace un par de días uno de los usurpadores del SUM se retiró como resultado de la negociación con los vecinos. Las personas involucradas en el hecho son: -Ivana G. con su pareja Cristian J. –Verónica R. y su esposo

Por lo anterior dicha usurpación no responde a una necesidad habitacional para estas personas, sino más bien a un acto de picardía que ha perjudicado a todo un barrio popular.

En otro párrafo, afirmaron que, además, Ivana G. junto a un masculino, estuvieron censando a los adultos mayores, pidiendo datos personales, haciéndose pasar por personal de COE, portando credencial del mismo y usando campera de la municipalidad, estás personas bajan recursos en nombre del Barrio y nunca llegan a destino. Trabajan con la personería jurídica del margen derecho del río Chijra y además argumentaron hacer esta actividad en nombre del centro vecinal de Chijra, a quienes se les entrego una nota manifestando la inconformidad, a su vez se comunicó al Ministerio de Desarrollo Social.

El domingo inmediatamente anterior intentó realizar la instalación de los servicios de cable e internet (wifi) de CANAL 2, accionar que fue denunciado por los vecinos y gracias al oportuno accionar de la policía se logró impedir. Esta mujer argumento que hizo el pago de contado y en efectivo de aproximadamente $3.000 lo cual no corresponde a una familia en situación de calle y menos a una madre soltera como dice ser.

También nos informaron, continúa relatando uno de los vecinos, “desde la Comisaría 50 que el efectivo policial hizo su descargo ante la misma, luego de la reunión con el Jefe Cayo, argumentando que está separado de su pareja, lo cual no es cierto. V.T. irrumpe de manera agresiva en cada actividad que se realiza en beneficio de los vecinos con mentiras. Tal es el caso de la reunión con el sub jefe operativo de la Regional, Cayo. La entrega de agua mineral y la distribución de agua del camión cisterna”.

Asimismo, recalcaron que esta situación ha sido denunciada en la Comisaria No. 50 de Campo Verde, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, ya que pese a las órdenes de desalojo de Fiscal (E) a quien han cambiado en varias oportunidades, la policía argumenta que no puede accionar. Esto ha generado una ola de toma de tierras y desmonte que ha sido de público conocimiento, recientemente se efectuaron detenciones.

Ante las circunstancias descriptas y con la denuncia de los vecinos ante la Comisaría No. 50 del Barrio Campo Verde, los representantes de las manzanas, elegidos por los vecinos, junto a un grupo de vecinos que están interesados en resolver su situación habitacional y recalcando que no somos representados por el gremio, y que cuando se hizo la toma de tierras muchos de los habitantes del barrio acudimos a dicho llamada con el argumento de que no íbamos a tener problemas ya que dicho terreno estaba pactado con el gobierno para ser expropiados, por tal razón actualmente requerimos los servicios básicos, los cuales nos han sido negados por el juicio que enfrentan dichos predios. Detallaron las actividades que se han desarrollado recientemente:

• Celebración del día del niño, regalos y juguetes que fueron donados y/o elaborados por de los vecinos, los cuales fueron entregados a más de 150 niños y a los adultos mayores.

• A raíz de la respuesta y aceptación de las familias y habiendo detectado la población infantil, decidimos realizar actividades para la elaboración y embellecimiento del terreno que denominamos SUM. Donde hasta tanto podamos conseguir que sea edificado dicho organismo, funcionará la plaza para el esparcimiento de las familias, especialmente de los niños.

• Posteriormente de acuerdo al beneficio otorgado por el ENACOM, realizamos el relevamiento y diligenciamiento de planillas para la recepción de chips y tarjetas con crédito para las familias de los sectores 1 y 2, cómo solución a la brecha digital educativa que acarreo la pandemia.

• Obtuvimos 40 dosis para la vacunación antirrábica de las mascotas (felinos y caninos del barrio).

• Posteriormente realizamos la sanitizacion de las viviendas del sector 1.

• Se efectuó la entrega de 2 y 3 fardos de agua mineral para el sector y además también recibieron familias de sectores aledaños.

• Se logró la colaboración de Agua de los Andes con 2 camiones cisterna que fueron entregados a los vecinos del sector 1 y vecinos de los sectores aledaños.

