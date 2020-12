UNJu : Licenciatura en Tecnología de los Alimentos: Tesis que estudió el proceso de obtención de un producto deshidratado a partir del jugo de Yacón

Juan Andrés Pablo Soruco finalizó la carrera Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), presentando su Trabajo Final denominado "Extracto acuoso de yacón (smallanthus sonchifolius) deshidratado utilizando secado por atomización", el pasado 18 de diciembre. Su Trabajo consistió en obtener un extracto acuoso de yacón deshidratado utilizando secado por atomización, y para extender la vida útil y conservar los componentes importantes que presenta el yacón, utilizó la tecnología del secado en spray. El yacón es un tubérculo andino considerado un alimento con beneficios para la salud por sus contenidos de prebióticos y antioxidantes.

El nuevo graduado Licenciado en Tecnología de los Alimentos Juan Andrés Pablo Soruco tiene 29 años de edad y es oriundo de la ciudad de Palpalá. “Haber llegado al momento de cierre de la carrera me significa cumplir con un objetivo propuesto desde hace años, me representa un cierre de una etapa de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero también me representa un comienzo de una nueva etapa con nuevos desafíos a vencer”, expresó, y añadió “terminar mi carrera me ayudo a tener claridad sobre mi futuro y acerca de los objetivos profesionales y personales que quiero alcanzar”. Las docentes que dirigieron su Tesis fueron la Dra. Silvina Maldonado y la Dra. Silvina Zutara.

La Tesis buscó “estudiar el proceso de obtención de un producto deshidratado a partir del jugo de yacón, caracterizando el sólido obtenido”, según lo indicó el Licenciado Soruco y como resultado “se obtuvo un producto deshidratado con características que lo hacen apto para ser utilizado en la industria alimentaria, como ingrediente o suplemento alimenticio, con importantes beneficios para la salud”, precisó. En cuanto a la contribución de su investigación al medio, afirmó que permitirá “incentivar a la generación de proyectos de comercialización de productos deshidratados de yacón, que incrementen la productividad del sector rural del país y que generen inversiones, además de aportar al mejoramiento de los indicadores de salud del mismo”; en ese marco, sostuvo que “como investigadores podemos impulsar relaciones interinstitucionales que visibilicen la necesidad de generar por ejemplo políticas públicas desde el Estado y que lleven a que se den las condiciones para que los proyectos puedan llevarse a cabo”.

Al recordar sobre su decisión de iniciar la carrera Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, el nuevo profesional contó, “cuando estuve en 5to año de la Secundaria me enteré de la carrera por las Expounju donde los alumnos avanzados de aquella época explicaban de qué se trataba la carrera y cuál era el alcance, y me interesaron bastante materias como la química de alimentos, la física y la matemática, además me llamó la atención el perfil del Licenciado en Tecnología de los Alimentos que podría trabajar en la investigación científica, en la formulación de productos innovadores, trabajar en laboratorios y en empresas como responsables de controles de calidad”. Así también, hizo saber sobre su trayecto como estudiante universitario, “fue muy bueno, con sus altos y bajos, conocí amigos excelentes, docentes muy profesionales, que saben mucho sobre la ciencia y tecnología de los alimentos, y fue un camino en el cual costó un poco, no fue fácil pero tampoco imposible, el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio permitieron llegar a la meta”, afirmó y agregó “me llevo el aprendizaje, la formación académica y profesional que me brindaron los docentes, en especial mi directora de tesis y asesores, y me llevo amigos para toda la vida”, aseguró.

Por último, el Licenciado Soruco alentó a nuevos interesados en la carrera Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, “el consejo que les doy es que se animen a experimentar la vida universitaria, que no se rindan al primer intento porque a todo el mundo cuando ingresa le cuesta, pero se sale adelante, se puede avanzar con perseverancia, con mucho esfuerzo y compromiso, y es muy importante que trabajen en equipo porque al compartir los conocimientos se logran mejores resultados”, subrayó.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.