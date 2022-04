Rubén Rivarola: “la Ley de Ficha limpia debería también aplicarse a funcionarios del Ejecutivo Provincial y al Poder Judicial”

El Diputado Provincial, Rubén Rivarola, acompañó la aprobación de la Ley Ficha Limpia, que prohíbe a las personas condenadas por algún delito presentarse como candidatos y ejercer cargos públicos. A su vez propuso que exista una adhesión de la Ley para los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial.

Por otra parte, Rivarola participó activamente en el debate de la ley Ficha Limpia, finalizada la sesión, puntualizó "nosotros como bloque adherimos y votamos con ganas y firmeza, queremos candidatos y Legisladores que no tengan dictamen judicial con condena”.

Por último, propuso que este artículo se extienda la normativa a todos los que se encuentran en la función pública, "creo que no debería ser no sólo para políticos, también la Ley debería ser aplicada para el Poder Judicial y Ejecutivo. Todos son funcionarios y tienen trato con el ciudadano, la ley hay que cumplirla todos los días desde el lugar que se este, también Municipios o Comisionados. Ley pareja no es rigurosa, tiene que ser igual para todos" finalizó.

Sancionaron la adhesión de la ley de tránsito 27.603

El Presidente de Bloque del PJ tuvo una participación preponderante solicitando la adhesión en Jujuy a la Ley Nacional Tránsito 27.603, que permite en caso de que fuese necesario, que los vehículos de emergencia puedan circular libremente, aún cuando excedan los 15 años de antigüedad.

En este sentido expresó, “entendemos que los automóviles de bomberos y las ambulancias por una cuestión de recursos superen una antigüedad de 15 años, pero es muy importante realizar un cambio en aquellas unidades que tengan ya un tiempo prolongado de uso, hago un llamado a las autoridades provinciales y a los Ministerios pertinentes para resolver esto, porque son vehículos que usamos ante una emergencia”.

Ante esto analizó factibles soluciones "15 años es mucho tiempo, hay que empezar a recambiar y como sabemos que no se puede por ahora, les proponemos a las autoridades a ir renovándolos paulatinamente. Invito al Gobernador de la provincia a que juntos busquemos los recursos para tener ambulancias, camiones de bomberos nuevos y camionetas como patrullas, decisión qué favorecería a toda la provincia”.

